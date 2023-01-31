Bilim ve Teknoloji

Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack özellikleri ve fiyatı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Ocak 2023
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Toyota C-HR Hybrid Passion X-Pack paketinde hangi özellikler olduğunu merak ediyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Bu aracın bayi satış fiyatı 2022 modeli 1.056.400 TL‘dir. 2023 modelini almak istiyorsanız 1.086.950 TL vermeniz gerekiyor.

Toyota’nın en dolu paketi Passion X-Pack pakettir.

Gelelim hangi donanımlar olduğuna

Anahtarsız Çalıştırma Sistemi
Çift Bölgeli Otomatik Klima
Isıtmalı Ön Koltuklar
9 hoparlör
JBL Premium Ses Sistemi
Toyota Touch® 2 Multimedya Sistemi (8″ ekran)
Akıllı Giriş ve Çalıştırma Sistemi
Akıllı Şerit Takip Sistemi
Fren Destekli Akıllı Arka Park Sensörleri (ICS)
Fren Destekli Akıllı Ön Park Sensörleri (ICS)
Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi (Fren Destekli) (RCTB)
Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM)
Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB)
Sürüşe Duyarlı Adaptif Ön Farlar (AFS)
Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem
18” Alüminyum Alaşımlı Jantlar

En baz modeli olan Flame donanımlı aracın fiyatı 2022 modeli 885.350 TL’dir. Eğer 2023 model almak isterseniz 910.900 TL vermeniz gerekiyor. Aşağıya diğer paketlerin fiyatlarını ekledik.

  • 1.8 Hybrid 4×2 Flame e-CVT (2022) 885.350 (2023) 910.900
  • 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (2022) 966.250 (2023) 994.050
  • 1.8 Hybrid 4×2 Passion e-CVT (Siyah Tavan*) (2022) 978.050 (2023) 1.006.300
  • 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (2022) 1.028.600 (2023) 1.058.300
  • 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan*) (2022) 1.040.700 (2023) 1.070.700
  • 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack e-CVT (Siyah Tavan ve JBL**) (2022) 1.056.400 (2023) 1.086.950
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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji31 Ocak 2023
0 1 dakika okuma süresi

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