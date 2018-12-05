Toshiba 49L2863DAT yorumları ve piyasa fiyatı nasıl?

Bir ziyaretçimiz zincir marketlerinden bir tanesine Toshiba 49L2863DAT televizyonu geldiğini, fiyat olarak kıyaslama yapıldığında herhangi bir avantajı olup olmadığı ve bazı teknik özellikleri hakkında mail atmamızı istemiştir.

İlk olarak Toshiba 49L2863DAT teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Bu televizyon 49 inç yani 123 cm ekran boyutuna sahiptir. FUll HD 1920×1080 ekran çözünürlüğü bulunmaktadır. Ses çıkışı 16W’dır.

Bağlantılar olarak

Dahili Wi-Fi (Kablosuz internet bağlantısı)

Ethernet (kablolu internet girişi)

2 adet USB 2.0

3 adet HDMI

PC VGA

Kablolu anten girişi

Uydu anten girişi yer almaktadır.

HD uydu alıcısı içinde olması ise ayrı bir güzellik katmaktadır. Smart TV özelliği bulunuyor. Fakat denemediğimiz için sayfalar arası geçiş hızı nasıl bilmiyoruz. Ama rahatlıkla Youtube ve Neflix izleyebilirsiniz.

2018 yılı üretimi olan bu televizyonun fiyatı internette en ucuz 2899 TL civarlarında başlamaktadır.