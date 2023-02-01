Bilim ve Teknoloji

Tiktok sıralamaya girememe cezası çıktı

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Şubat 2023
0 Bir dakikadan az

Bildiğiniz üzere Tiktok uygulamasında canlı yayın özelliği bulunuyor. Bazı kurallar çerçevesinde canlı yayın açabiliyorsunuz. Yayın esnasında aldığınız hediye jetonlar ile ilk 100 sıralamaya girebiliyorsunuz. Canlı yayın yaparken kuralları ihlal ettiğinizde ban cezaları gelmektedir. Belli bir süre hesap açamama, kalıcı hesap banlanması gibi cezalar bulunuyor.

Fakat bu sefer tiktok uygulamasının farklı bir ceza türü olduğunu gördük. Canlı yayın açabiliyorsunuz fakat hediye jeton aldığınız halde ilk 100 sıralamaya giremiyorsunuz. Bu ceza herkesi çok ilgilendirmez ama yüksek hediye alan hesap sahipleri için çok önemli diyebiliriz. İlk 100 sıralamasına girdiğinizde başka kişilerde yayını görüp geliyor. Bu sıralama cezası genellikle fenomenleri daha çok etkileyecek.

Sıralamaya girememe cezası ingilizce olarak uyarı veriyor. İlk defa karşılaşanlar acaba yanlışlıkla bir ayarı kapattım sanıyor. İngilizce uyarıyı Türkçe’ye çevirence ceza anlaşılıyor.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji1 Şubat 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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