Bilim ve Teknoloji

Telefonda Videonun Sesi Var Ama Görüntü Yok!

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az

Bazen telefonumuza indirdiğimiz videoları oynatmakta problem yaşayabiliyoruz ve videomuz oynatıldığı halde sadece siyah bir ekran görüyoruz. Bu sorun bazı çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor fakat genelde sıkıntı oynatmak istediğimiz videonun codecinin,
kullandığınız medya oynatıcısında olmadığından kaynaklanıyor. Kısacası bu sorunu kolayca farklı bir medya oynatıcısını indirerek çözebiliyoruz. Biz de size bu yazımızda bu problemi çözebilmek için VLC adlı bir medya oynatıcısını indirmeyi ve kullanmayı göstereceğiz.

Eğer Android kullanıyorsak Google Play Store’dan IOS kullanıyorsak AppStore’dan VLC adını aratarak uygulamayı indiriyoruz.

Sonrasında açmak istediğiniz videoyu uygulamanın içinden bulabilirsiniz ya da dosyalarınızdan bulup VLC ile açabilirsiniz.

Bu problem sadece telefonlarımızda değil bazen  bilgisayarlarımızda da karşımıza çıkabiliyor. Uygulamanın bilgisayarlar için de bir versiyonu var, eğer bilgisayarınızda da
karşılarsanız, bu uygulamayı rahatlıkla kullanabileceğinizi unutmayın.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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