Bilim ve Teknoloji

TCL L7 nasıl bir telefon? Yorumlar bekliyoruz

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Nisan 2022
0 1 dakika okuma süresi

Bu yazıda kısaca TCL L7 akıllı telefon modelinden bahsetmek istiyoruz. Genellikle bu telefonun fiyatını gördükten sonra acaba bu fiyata telefon var mı dedirtiyor. TCL L7 modeli 1.400 TL fiyatlarında satılmaktadır. İsterseniz kısaca TCL L7 teknik özelliklerine bakalım;
.
Bu modelde 5.5 inçlik IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Bu ekran 293 PPI Piksel yoğunluğunda ve 720×1440 (HD+) Piksel çözünürlüğündedir. Ekran/Gövde oranı ise % 74.62’dir.

3000 mAh’lık değiştirebilir bataryası bulunmaktadır. Kullanım kılavuzunda yazan değerlere 330 saat bekleme, 27 saat konuşma gibi başarılı rakamları göstermektedir. TCL L7 performansı nasıl diye merak ediyorsanız 1.3 Ghz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm 15 chipset yer almaktadır. Grafik işlemcisi olarak ise adreno 308 bulunuyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır. MicroSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

TCL L7 kamera özellikleri nasıl diye soruyorsanız 8 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır.

4.5G desteğininde olması ayrı bir güzellik katmaktadır.

Gelelim kimler TCL L7 almalı?

Oyun oynamayacak kişilerin tercih etmesi gerekiyor. WhatsApp, İnstagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanabilirsiniz. Tabi sosyal medya uygulamalarında çok hızlı akışkanlık beklemeyiniz. Bu tarz kullanımda sizi memnun edecektir.

Etiketler
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji17 Nisan 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Xiaomi Müzik 2 gündür çalışmıyor

16 Nisan 2022

Redmi 10C batarya özelliklerinden kısaca bahsetmek istedik

15 Nisan 2022

Xiaomi Mi 11T: Netflix izlerken renklerin solması sorunu

12 Nisan 2022

Airmore uygulamasında bağlantı/eşleşme sorunu çözüldü

10 Nisan 2022

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu