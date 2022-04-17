TCL L7 nasıl bir telefon? Yorumlar bekliyoruz

Bu yazıda kısaca TCL L7 akıllı telefon modelinden bahsetmek istiyoruz. Genellikle bu telefonun fiyatını gördükten sonra acaba bu fiyata telefon var mı dedirtiyor. TCL L7 modeli 1.400 TL fiyatlarında satılmaktadır. İsterseniz kısaca TCL L7 teknik özelliklerine bakalım;

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Bu modelde 5.5 inçlik IPS LCD ekranı bulunmaktadır. Bu ekran 293 PPI Piksel yoğunluğunda ve 720×1440 (HD+) Piksel çözünürlüğündedir. Ekran/Gövde oranı ise % 74.62’dir.

3000 mAh’lık değiştirebilir bataryası bulunmaktadır. Kullanım kılavuzunda yazan değerlere 330 saat bekleme, 27 saat konuşma gibi başarılı rakamları göstermektedir. TCL L7 performansı nasıl diye merak ediyorsanız 1.3 Ghz hızında çalışan 4 çekirdekli Qualcomm 15 chipset yer almaktadır. Grafik işlemcisi olarak ise adreno 308 bulunuyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır. MicroSD hafıza kartı takarak kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz.

TCL L7 kamera özellikleri nasıl diye soruyorsanız 8 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır.

4.5G desteğininde olması ayrı bir güzellik katmaktadır.

Gelelim kimler TCL L7 almalı?

Oyun oynamayacak kişilerin tercih etmesi gerekiyor. WhatsApp, İnstagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanabilirsiniz. Tabi sosyal medya uygulamalarında çok hızlı akışkanlık beklemeyiniz. Bu tarz kullanımda sizi memnun edecektir.