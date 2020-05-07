SQL Sunucusunun Dili Nasıl Değiştirilir?

Günümüz teknolojisinde veriler hayatımızda büyük ölçüde yer almaktadır.

Kişisel verilerimiz, iş yerleri için gerekli veriler dahil olmak üzerine bilgi hayatımızın her yerinde varlığını sürdürüyor. Bilgilerin yoğunluğu aynı zamanda ilgili verilere erişebilecek olan kişilerin yetkilendirilmesini de gerektiriyor. Çünkü veri yetkisi dışında kişilerin eline geçerse sonuçları zararlı olabiliyor.

Bu sebeple verilerin güvenli alanlarda tutulması gerekiyor. Bu alanlar genellikle sunucular oluyor. Veriler ile ilgili olarak söylenebilecek bir diğer nokta ise çok hızlı oluşan bilgi yığınlarından anlamlı veriler elde edilmediği sürece ilgili bilgilerin işe yaramayacağıdır. Bu bilgilerden anlamlı veriler elde etmek için veritabanı yönetim sistemlerinde verilerin tutulduğunu görüyoruz.

Veritabanı Nedir?

Veriler, ham halde bulunan yapılandırılmamış, xml formatında bulunan yarı yapılandırılmış ve işlenebilir halde olan yapılandırılmış veriler olarak gruplanır. Veritabanı, yapılandırılmış verilerin tutulduğu bir yapıdır. Günümüzde veri ile ilgili işlemlerde veritabanları verilerin sorgulanmasını verimli hale getiriyorlar. Veritabanları genellikle bir veritabanı yönetim sistemi içerisinde oluşturularak veri ile ilgili tüm işlemler bu platform aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda veritabanı üzerinde işlem yapmak için yapılandırılmış sorgu dili olarak ifade edilen SQL kullanılıyor.

Veritabanı Yönetim Sistemi Nedir?

Veritabanı yönetim sistemleri, sistem kullanıcılarının, sistem içerisinde yer alan veritabanları üzerinde yetkileri dahilinde işlem yapmalarına olanak sağlayan yapılardır. MS SQL Server, MySQL ve Oracle en bilinen veritabanı yönetim sistemleri arasında yer alırlar.

SQL Sunucusu Dili Nasıl Değiştirilir?

Veritabanı yönetim sistemlerindeki dil bilgisi tarih, saat, para gibi verilerin sisteme kaydedilme şeklinde büyük önem taşıyor. Bazı kullanıcıları bu anlamda kendi dilleri formatında veri girişi yapmak isterler. Böyle durumda dil ayarının değiştirilmesi gereklidir. SQL sunucusunun dilini değiştirmek için ilk olarak kullanmış olduğunuz veritabanı yönetim sistemine giriş yapın.

Sonrasında, kullandığınız sunucunun üzerinde sağ tıklayarak özellikler sekmesine erişin. Özellikler seçeneklerinde sol tarafta yer alan gelişmiş seçeneğine tıklayın. Son olarak, sağ tarafta açılan listeden geçerli dil seçeneğinden istediğiniz dili seçebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra veritabanı yönetim sisteminizi kapatıp yeniden açtığınızda ayarladığınız dilde program başlayacaktır.