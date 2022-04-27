Bilim ve Teknoloji

Spotify Masaüstünde Sözlere Nasıl Bakılır?

Spotify Karaoke Modu Nasıl Açılır?

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar27 Nisan 2022
0 Bir dakikadan az

Müzik dinlemek hepimizin ortak hobilerinden birisi. Dijital müzik deyince akıllara ilk gelen isimler Spotify, Youtube Music, Apple Music, Deezer ya da Fizy geliyor. Fakat bunlardan en popüleri hiç tartışmasız Spotify. Biz de bu yazımızda size Spotify‘da müzik dinlerken aynı anda sözlerini nasıl açacağınızı göstereceğiz.

Mobil İçin

Mobilde karaoke modunu açmak için dinlediğiniz şarkının ekranında aşağı kaydırmalısınız.

Bilgisayar İçin

Bilgisayar sürümünde karaoke modunu görmek biraz güç olabiliyor. Bilgisayarda karaoke modunu açmak için aşağıdaki görselde işaretlediğimiz mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz.

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar27 Nisan 2022
0 Bir dakikadan az
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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