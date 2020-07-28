Soru: iPhone ile Yüklü Gelen Uygulamalar Nasıl Silinir?

iPhone’unuzdaki uygulamaları kolayca silebilirsiniz. Uygulamalara tekrar ihtiyaç duymanız halinde yeniden indirebilirsiniz.

Uygulamaları Ana Ekrandan Silme

Ana ekrandaki bir uygulamanın üzerine dokunarak basılı tutun, daha sonra Ana Ekran Düzenle’ye dokunun. Uygulamalar titremeye başlar.

Silmek istediğiniz uygulamadaki x simgesine dokunun, sonra Sil ögesine dokunun.

Bitti’ye (Face ID’li IPhone’da) veya Ana Ekran düğmesine (diğer iPhone modellerinde) dokunun.

Sildiğiniz uygulamalara ihtiyaç duymanız halinde uygulamaları tekrar yükleyebilirsiniz.

İphone Yerleşik Uygulamaları Silme

Üçüncü parti uygulamaları silmeye ek olarak da iPhone’unuzla yerleşik gelen şu Apple uygulamalarını da silebilirsiniz.

Kitaplar

Hesap Makinesi

Takvim

Pusula

Kişiler (Kişiler’deki bilgiler uygulama silinse bile Telefon’da, Mesajlar’da, Mail’de, FaceTime’da ve diğer uygulamalarda kullanılmaya devam eder. Eğer bir kişiyi silmek istiyorsanız Kişiler uygulamasını geri yüklemelisiniz).

FaceTime

Dosyalar

Ev

İtunes Store

Mail

Harita

Ölçüm

Müzik

News

– Notlar

– Podcast’ler

– Anımsatıcılar

– Kestirmeler

– Borsa

– İpuçları

-TV

– Sesli Notlar

– Watch

– Hava Durumu

1. İOS 10 işletim sisteminde yerleşik gelen uygulamaları Ana Ekranınızdan kaldırsanız bile uygulamaları silemezsiniz.

2. Kişiler uygulamasını silerseniz tüm kişi bilgileriniz Telefon uygulamasında kalır.

3.FaceTime uygulamasını silerseniz Kişiler ve Telefon uygulamalarından FaceTime aramaları yapmaya ve almaya devam edebilirsiniz.

4. Kitaplar, Harita, Müzik veya Podcast’ler uygulamalarından birini telefonunuzdan silmeniz halinde bu uygulamalar CarPlay ile kullanılamaz. Eğer Müzik uygulamasını silmek isterseniz bazı araç müzik sistemlerinde veya müzik sistemi alıcılarında, Müzik uygulaması arşivindeki ses içerikleri oynatılamayabilir.

5. Apple Watch ile eşleşmiş bir İphone’dan Watch uygulamasını silmek isterseniz uygulamayı silmek için Apple Watch’unuzun eşleşmesini kaldırmanızı isteyen bir uyarı alırsınız.

Yerleşik bir İphone uygulaması ana ekranınızdan silindiğinde, bu uygulama ile ilişkili kullanıcı verileri ve konfigürasyon dosyaları da silinir. Yerleşik İphone uygulamaları ana ekrandan silinmesi durumunda diğer sistem uygulamalarının işlevlerini etkileyebilir.

Sildiğiniz Yerleşik Uygulamayı Geri Yükleme

1. İOS uygulamanızda App Store’a gidin.

2. Uygulamayı arayın. Uygulamanın tam adını kullandığınızdan emin olun.

3. uygulamayı geri yükleyin ve Ana Ekranınızda uygulamayı açın.