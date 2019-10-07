Samsung Galaxy Note 10 Bixby kapatma

Gelişen teknoloji artık akıllı telefonlar kullanıcılarına daha kolay bir kullanım sağlamak için teknoloji devleri asistanlar kullanmaya başladı.

Samsung Galaxy Bixby servisi artık hemen hemen son çıkan modellerde yer almaktadır. Fakat bu uygulama ülkemizde fazla ilgi görmüyor diyebiliriz. Bu yazımızda sizlere Galaxy Note 10 Bixby yazılımı nasıl kapatılacağı konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Eğer Bixby yazılımını kullanmak istemiyorsanız bu yazılımı kapatabilirsiniz. Aşağıdaki adımları takip ederek Bixby asistanı kapatılacaktır.

— Ayarlar bölümünden gelişmiş özelliklere gelin ve “yan tuş” (Side key) bölümüne tıklayın

— Bu arada Bixby rutinlerini (Bixby Routines) de devre dışı bırakınız.

— Yukarıdaki adımdan sonra Bixby’i (Power off menu) tamamen kapatmanız yeterli olacaktır.

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