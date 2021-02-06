Roomba 606 robot otomatik ev taraması var mı?

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Soru: Bir ziyaretçimiz bize A101’e gelen Roomba 606 robot süpürgenin otomatik ev taraması olup olmadığı konusunda bilgi istemiştir.

Cevap: Roomba 606 robot süpürge hakkında soru geldikten sonra birçok video izledik. Bu akıllı robot süpürgede ev haritalama özelliği bulunmuyor. Yani robot temizlik yaparken evi tarayıp engelleri otomatik olarak hesaplamıyor.

Ama bu cihazda birçok akıllı sensör olduğunu gördük. Engellere çarptığında otomatik olarak yön değiştiriyor. Ayrıca bir videoda izlerken gördük. Masaya süpürgeyi koyuyorlar ve aşağıda boşluk olduğunu anlayınca otomatik olarak yön değiştiriyor. Bu özelliğinin olmasını çok beğendik. Özellikle merdivenli evde oturanlar için çok başarılı bir özellik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Roomba 606 şarj süresi ne kadar?

Bu akıllı süpürgenin test videolarını izledik. Ortalama olarak 60 dakika civarında kullanımı oluyor. Kendini ise 3 saatte şarj etmektedir. Bu arada şarjı azalınca otomatik olarak şarj istasyonuna kendi gitmesini çok beğendik.

Roomba 606 fiyatı nasıl?

Bu akıllı süpürgeyi A101, 1599 TL’ye getirdiğini gördük. Ufak bir piyasa araştırması yaptıktan sonra ortalama olarak 200 TL civarlarında bir avantajınız oluyor.

Roomba 606 kimler almalı?

Eğer kafayı bir akıllı süpürge almaya taktıysanız, bütçenizde çok yüksek değilse, bu model sizin için bir başlangıç modeli olabilir. Fiyat olarak eşdeğerlerine göre oldukça artıları bulunuyor. Video incelemelerinde gördüğümüz en büyük artı ise kesinlikle fırçaların diğer modellerine göre daha büyük ve güçlü olmasıdır.