Redmi Note 13 Pro Plus ile Poco X7 Pro farkları

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ile Poco X7 Pro arasındaki farkları incelemek için temel özellikler üzerinden bilgilendirelim.

1. İşlemci ve Performans

Poco X7 Pro: Dimensity 8400-Ultra işlemciye sahip. Bu işlemci, TSMC’nin 4 nm teknolojisiyle üretilmiş ve tümü büyük çekirdekli (All-Big-Core) ARM Cortex-A725 mimarisine dayanıyor. AnTuTu v10 testinde 1.836.214 puan alarak oldukça yüksek performans sunuyor. Oyun ve çoklu görevlerde üstün performans için optimize edilmiş.

Redmi Note 13 Pro Plus: Dimensity 7200 işlemci kullanıyor. AnTuTu testinde 790.377 puan alıyor, bu da Poco X7 Pro’dan %132.32 daha düşük performans anlamına geliyor. Geekbench testlerinde de Poco X7 Pro, tek çekirdekte 1813, çok çekirdekte 6676 puan alırken, Redmi Note 13 Pro Plus sırasıyla 1011 ve 2967 puan alıyor.

Yorum: Poco X7 Pro, özellikle oyun oynayanlar veya yüksek performans gerektiren uygulamalar kullananlar için daha güçlü bir seçenek.

2. Kamera

Poco X7 Pro: 50 MP Sony LYT600 ana sensör (f/1.5 diyafram, Optik Görüntü Sabitleme – OIS destekli). Düşük ışıkta iyi performans sunar, ancak detay yakalama konusunda sınırlı. Ön kamera 20 MP.

Redmi Note 13 Pro Plus: 200 MP Samsung ISOCELL HP3 ana sensör (f/1.65 diyafram, OIS destekli). Daha yüksek çözünürlük sayesinde daha fazla detay yakalayabilir, özellikle iyi aydınlatılmış ortamlarda. Ön kamera 16 MP.

Yorum: Kamera kalitesi öncelikse, Redmi Note 13 Pro Plus’un 200 MP sensörü daha iyi detay sunar. Ancak Poco X7 Pro’nun f/1.5 diyaframı düşük ışıkta avantaj sağlayabilir.

Batarya ve Şarj

Poco X7 Pro: 6000 mAh batarya, 90W ultra hızlı şarj. Daha büyük batarya kapasitesi sayesinde daha uzun kullanım süresi sunabilir.

Redmi Note 13 Pro Plus: 5000 mAh batarya, 120W hızlı şarj. Şarj hızı daha yüksek, ancak batarya kapasitesi daha düşük.Yorum: Poco X7 Pro, batarya ömrü açısından avantajlı; Redmi Note 13 Pro Plus ise daha hızlı şarj oluyor.

4. Ekran

Poco X7 Pro: 6.67 inç CrystalRes 1.5K (2712×1220) AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, Corning Gorilla Glass 7i koruması. Islanmaya duyarlı dokunmatik ekran teknolojisiyle su, yağ veya köpükle bile hassas kontrol sağlıyor.

Redmi Note 13 Pro Plus: 6.7 inç (2712×1220) AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, kavisli cam. Ekran teknolojisi benzer, ancak koruma türü belirtilmemiş (muhtemelen Gorilla Glass 5 veya Victus).

Yorum: Ekran kalitesi açısından her iki cihaz da oldukça yakın. Poco X7 Pro’nun Gorilla Glass 7i koruması ve ıslak ekranda hassasiyet avantajı öne çıkıyor.

5. Tasarım ve Dayanıklılık

Poco X7 Pro: 160.75 mm x 75.24 mm x 8.29 mm (plastik) veya 8.43 mm (PU), ağırlık 195 g (plastik) veya 198 g (PU). IP derecesi bilinmiyor, ancak suya dayanıklılık desteği var.

Redmi Note 13 Pro Plus: 203 g ağırlık (Poco’dan 1 g daha ağır). IP68 toz ve su geçirmezlik sertifikası (suya daldırılabilir).

Yorum: Redmi Note 13 Pro Plus, IP68 sertifikasıyla daha iyi suya dayanıklılık sunuyor.