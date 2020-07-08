Program Kullanmadan Videolardan Gif Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz her gün sosyal medyada kullandığımız her uygulama yenileniyor ve özelliklere yenileri ekleniyor. Son zamanlarda da çeşitli internet sitelerinde gif formatında farklı animasyonlar karşımıza çıkmakta. Bu gifler sayesinde arkadaşlarımızla ve gruplarla yaptığımız konuşmalarda esprilerimize hava katıyor, konuşmaları daha eğlenceli hâle getiriyoruz. Bu gifler nasıl oluşuyor, nasıl yapılıyor? Bunları oluşturmanın farklı yöntemleri mevcut. En klasik yöntem bir program aracılığıyla resimlerinizi ve videolarınızı kırparak gif oluşturmadır fakat gifleri programsız oluşturabilme imkanınız olduğunu da bilmelisiniz. Bu yöntem haliyle çok daha pratik.

Bu yöntem internet tarayıcınız üzerinden çalışan ve tamamen ücretsiz kullanabileceğiniz bir servis. Giphy adlı bu yöntemden faydalanarak istediğiniz herhangi bir videodan kırptığını kısımla gif oluşturabilirsiniz. Bunlara Youtube, Vimeo, Vine videoları da dahil. Ancak kişisel resimlerinizin bulunduğu gifler oluşturmak istiyorsanız bu servis size göre değil. Çünkü yapılan gifler herkese görünür vaziyette, genel görünüme açık. Özel gifler için program kullanmanız daha doğru olacaktır.

Giphy adlı servisle yapılan gifler açık kod kaynaklı olduğu için başka kişilerce görülebilme ihtimali oldukça yüksektir demiştik.. Servisin bir başka avantajı da gif programları gibi kullanıcıyı küçük boyutlu giflere mahkûm etmemesi ve reklam amaçlı giflerin üzerine kendi amblemlerini koymamasıdır.

Giphy İle Videolardan Gif Yapma

Giphy’e eriştikten sonra kullanmak için önce videonuzu belirleyin. Sayfayı açtıktan sonra eğer bir internet sitesindeki videodan gif yapacaksınız bu sitenin adresini gif maker kısmındaki URL kopyalama kısmına yapıştırın. Adresi yapıştırdığınız andan itibaren servis videoyu algılayacak ve düzenlemeye açacaktır. Kendi dosyalarınız içerisinden bir video gifi oluşturmak içinse browse tuşuna basmalısınız. Daha sonra videonuzu seçerek yükleyebilirsiniz.

Yüklendikten sonra açılan sayfada ilk olarak gif animasyonunuzun başlangıç noktasını belirleyeceksiniz. Bitiş süresini ise duration kısmından belirleyerek animasyonun sonlanacağı saliseye kadar ayar yapmanız mümkün. Değişiklikleri ön izleme videosundan görüntüleyebileceksiniz. Ön izlemeye de göz attıktan sonra artık gifinizi kaydedebilirsiniz. Değişilikleri gerçekleştirdikten sonra bu işlem için sırasıyla create gif-advanced ve download seçeneklerine tıklamanız yeterli. Programsız gif oluşturma gördüğünüz üzere oldukça kolay. Şimdi sıra sizde!