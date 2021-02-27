Poco M3 modeli orta segmentte ses getirecek bir model

Oyun tutkunlarının en büyük sorunlarından bir tanesi ise şarj sürelerinin kısa gitmesidir. Akıllı telefonlarda şarj süreleri çok önemli duruma geldi. Mobil oyun dünyası arttıkça batarya kapasitesi yüksek akıllı telefonlar daha çok tercih edilmektedir.

Bu sefer sizlere şarj konusunda sizleri tatmin edecek Poco M3 modelinden bahsetmek istiyoruz.

Poco M3 modeli 6.53 inçlik IPS LCD ekrana sahiptir. 395 PPI Pisek yoğunluğunda kaliteli bir ekranı bulunmaktadır.

Telefonda 6000 mAh‘lık güçlü bir batarya bulunuyor. Hızlı şarj özelliği ise 18 W ile gerçekleşmektedir.

Poco M3 performansına baktığımızda ise 2.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 662 chipset yer alıyor. 4 GB RAM ile orta segment bir telefon için oldukça başarılıdır.

48 MP arka ana kamerası, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörüü mevcuttur.

Bu seviyedeki eşdeğerlerinde olmayan çift hoparlör mevcuttur. Genel olarak çift hoparlör amiral gemisi modellerinde yer alıyor.

Poco M3 modeli 2599 TL civarlarında satılmaktadır.