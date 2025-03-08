Bilim ve Teknoloji

PlayStation 5 Slim’in internet hızını artırmak için birkaç öneri

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
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PlayStation 5 Slim’in internet hızını artırmak için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. İşte bazı etkili yollar:

1. Kablolu Bağlantı Kullanın

  • Ethernet Kablosu: Mümkünse PS5’inizi doğrudan modem veya yönlendiriciye bir Ethernet kablosu ile bağlayın. Kablolu bağlantılar genellikle daha stabil ve hızlıdır.

2. Wi-Fi Ağı İyileştirme

  • Yönlendirici Konumu: Yönlendiricinizin PS5’e olan uzaklığını azaltmak için yönlendiriciyi daha merkezi bir konuma yerleştirin. Ayrıca, yönlendiricinin sinyalini engelleyen nesneleri (duvarlar, mobilyalar vb.) azaltmaya çalışın.
  • Farklı Frekans Bantları: Eğer yönlendiriciniz destekliyorsa, 2.4 GHz yerine 5 GHz frekans bandını kullanmayı deneyin. 5 GHz genellikle daha hızlıdır ancak menzil açısından kısıtlıdır.

3. Yönlendirici Ayarları

  • QoS Ayarları: Yönlendiricinizde Quality of Service (QoS) ayarlarını etkinleştirerek PS5’inizin ağ önceliğini artırabilirsiniz. Bu, oyun sırasında daha iyi bir bağlantı sağlar.
  • Kanalları Değiştirin: Yönlendiricinizin Wi-Fi kanallarını değiştirerek daha az yoğun bir kanal seçebilirsiniz. Bu, sinyal kalitesini artırabilir.

4. Ağ Testi Yapın

  • PS5’in ayarlarından “Ağ” bölümüne giderek internet bağlantı hızınızı test edin. Bu, mevcut hızınızı değerlendirmenize yardımcı olur ve bağlantı sorunlarını tanımlamanıza olanak tanır.

5. Firmware Güncellemeleri

  • Yönlendirici Yazılımını Güncelleyin: Yönlendiricinizin en son yazılım sürümüne güncellenmiş olduğundan emin olun. Güncellemeler, ağ performansını artırabilir.

6. Arka Plan Uygulamaları Kapatın

  • PS5 üzerinde oynarken diğer uygulamaların internet band genişliğini kullanmadığından emin olun. Özellikle güncellemeler veya indirmeler yapılıyorsa, bu durum oyun performansınızı etkileyebilir.

7. VPN Kullanımı

  • Eğer internet bağlantınızı hızlandırmak istiyorsanız, bazı kullanıcılar VPN kullanmanın faydalı olabileceğini belirtmektedir. Ancak, VPN kullanmanın bağlantıyı da yavaşlatabileceğini unutmamalısınız.

8. İnternet Hızınızı Artırın

  • Eğer internet hızınız genel olarak düşükse, internet sağlayıcınızla iletişime geçerek daha yüksek hızlı bir paket almayı düşünebilirsiniz.
Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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