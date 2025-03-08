Bilim ve Teknoloji
PlayStation 5 Slim’in internet hızını artırmak için birkaç öneri
PlayStation 5 Slim’in internet hızını artırmak için çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz. İşte bazı etkili yollar:
1. Kablolu Bağlantı Kullanın
- Ethernet Kablosu: Mümkünse PS5’inizi doğrudan modem veya yönlendiriciye bir Ethernet kablosu ile bağlayın. Kablolu bağlantılar genellikle daha stabil ve hızlıdır.
2. Wi-Fi Ağı İyileştirme
- Yönlendirici Konumu: Yönlendiricinizin PS5’e olan uzaklığını azaltmak için yönlendiriciyi daha merkezi bir konuma yerleştirin. Ayrıca, yönlendiricinin sinyalini engelleyen nesneleri (duvarlar, mobilyalar vb.) azaltmaya çalışın.
- Farklı Frekans Bantları: Eğer yönlendiriciniz destekliyorsa, 2.4 GHz yerine 5 GHz frekans bandını kullanmayı deneyin. 5 GHz genellikle daha hızlıdır ancak menzil açısından kısıtlıdır.
3. Yönlendirici Ayarları
- QoS Ayarları: Yönlendiricinizde Quality of Service (QoS) ayarlarını etkinleştirerek PS5’inizin ağ önceliğini artırabilirsiniz. Bu, oyun sırasında daha iyi bir bağlantı sağlar.
- Kanalları Değiştirin: Yönlendiricinizin Wi-Fi kanallarını değiştirerek daha az yoğun bir kanal seçebilirsiniz. Bu, sinyal kalitesini artırabilir.
4. Ağ Testi Yapın
- PS5’in ayarlarından “Ağ” bölümüne giderek internet bağlantı hızınızı test edin. Bu, mevcut hızınızı değerlendirmenize yardımcı olur ve bağlantı sorunlarını tanımlamanıza olanak tanır.
5. Firmware Güncellemeleri
- Yönlendirici Yazılımını Güncelleyin: Yönlendiricinizin en son yazılım sürümüne güncellenmiş olduğundan emin olun. Güncellemeler, ağ performansını artırabilir.
6. Arka Plan Uygulamaları Kapatın
- PS5 üzerinde oynarken diğer uygulamaların internet band genişliğini kullanmadığından emin olun. Özellikle güncellemeler veya indirmeler yapılıyorsa, bu durum oyun performansınızı etkileyebilir.
7. VPN Kullanımı
- Eğer internet bağlantınızı hızlandırmak istiyorsanız, bazı kullanıcılar VPN kullanmanın faydalı olabileceğini belirtmektedir. Ancak, VPN kullanmanın bağlantıyı da yavaşlatabileceğini unutmamalısınız.
8. İnternet Hızınızı Artırın
- Eğer internet hızınız genel olarak düşükse, internet sağlayıcınızla iletişime geçerek daha yüksek hızlı bir paket almayı düşünebilirsiniz.