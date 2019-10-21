Philips OneBlade avantajları ve dezavantajları

Bu yazımızda sizlere Philips OneBlade tıraş makinesinin avantajları ve dezavantajlarından bashetmek istiyoruz.

Televizyon ve internet üzerinden oldukça reklamı yapılan bu Philips OneBlade tıraş makinesini deneme şansımız oldu. Sizlere tecrübelerimizden bahsetmek istiyoruz.

Philips OneBlade avantajları: İlk olarak çok hafif olması ve tıraş olurken bileğinizi yormaması çok hoşumuza gitti. Şarj süreside oldukça tatmin edici. Biz 45 dakika şarjı giden modeli aldık ve bir tıraş ortalam 7-8 dakika gitse 5 mesai gününü şarj etmeden kullanabilirsiniz. Makinenin hem ıslak hem kuru kullanılması, Başlık kısmının rahatlıkla çıkması ile yıkaması çok rahat gelmektedir. Kirli sakal sevenler için 3 ayrı tarağı sayesinde 1 mm, 3 mm ve 5 mm uzunlukta sakal bırakabiliyorsunuz. Sakalı tersten alabildiğiniz için başarılı bir sinek kaydı görebilirsiniz. Tıraş olurken bıçaklarda herhangi bir tıkanma ve motor gücünde düşüklük görmedik.

Philips OneBlade dezavantajları: Tek dezavantaj olarak kıl saklama haznesi olmadığı için küçük sakal kıllarınız her tarafa saçılmaktadır. Mecburen tıraş olurken lavaboya iyi eğilmeniz gerekiyor. Dik durmayı tercih ederseniz maalesef kıllar her tarafa dökülüyor. Zaten kıl saklama haznesi olmadığı için beklenen bir durum olduğu için çok fazla bir dezavantaj olduğunu söyleyemeyiz.