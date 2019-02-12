Paraşüt nasıl yapılır?

Paraşüt fikrini düşünen ilk kişi Rönesans Dönemi bilgin ve sanatçılarından olan Leonardo da Vinci’dir. Fakat bu fikri hayata geçirebilen ilk kişi; Leonardo da Vinci yerine, 22 Ekim 1797’de ölümü pahasına bir balon ile 1000 mt yüksekliğe kadar çıkıp, paraşütle atlayan ve Monceau Parkı’na iniş yapmayı başaran Andre Jacques olmuştur.

Bu denemeden sonra ise, paraşüt aralıksız bir biçimde geliştirilmeye devam edilmiştir.

Gerçek Paraşüt Yapımı

Paraşütün kubbe yapısına benzeyen bez tarafı, ipek ya da naylon malzemesinden üretilmektedir. Bu bez alan; paraşütçünün sabitleneceği kısıma, çevresine tutturulan askılar yardımı ile bağlanır. Paraşütlerle ilgili bilinmesi gereken en önemli kural, paraşütlerin gerektiği biçimde; büyük bir özen ve dikkat ile katlanmasının son derece önemli olduğudur. Bu kurala riayet edilmemesi gibi durumlarda, paraşüt, havada açılma problemi ile karşı karşıya kalabilir. Tahmin edileceği üzere, bu tip bir durumda hayati tehlikelere sebep olabilecek kazalar ile karışlaşılması olasıdır.

Minyatür Paraşüt Yapımı

Gerçek bir paraşütü gerek ölçüsü, gerek ihtiyaç duyulan malzeme listesi gibi sebeplerle evde yapmak doğal olarak mümkün değildir; fakat çok daha kolay malzemeler kullanarak minyatür paraşüt yapmayı deneyebilirsiniz.

Minyatür Paraşüt Malzeme Listesi

50×50 cm ölçülerinde naylon . (Burada önemli olan, ölçünün kare olmasıdır. Daha büyük bir maket isterseniz 100×100 cm ölçü de tercih edebilirsiniz.)

. (Burada önemli olan, ölçünün kare olmasıdır. Daha büyük bir maket isterseniz 100×100 cm ölçü de tercih edebilirsiniz.) Kolay kopmayacak sağlamlıkta bir ip.

Minyatür Paraşüt Yapılışı

Elinizdeki naylondan sekizgen şeklini ortaya çıkartabilmek için önce x, ardından + şekillerini çizin. Bu yöntem sayesinde merkez noktasını kolaylıkla bulabilirsiniz. Ortaya çıkarmış olduğunuz sekizgenin kenarlarını yapıştırarak sağlamlaştırmak da minyatür paraşütünüzü daha uzun süre kalıcı tutmanıza yardımcı olabilir.

şeklini ortaya çıkartabilmek için önce x, ardından + şekillerini çizin. Bu yöntem sayesinde merkez noktasını kolaylıkla bulabilirsiniz. Ortaya çıkarmış olduğunuz sekizgenin kenarlarını yapıştırarak sağlamlaştırmak da minyatür paraşütünüzü daha uzun süre kalıcı tutmanıza yardımcı olabilir. Daha sonra çalıştığınız ölçüye göre, 50 ya da 100 cm uzunluğunda 8 adet ip kesiniz.

Kestiğiniz iplerle sekizgen naylonunuzun tüm köşelerini iple bağlayın.

Bir elinizle naylonunuzun merkez noktasını tutarken diğer elinizle de bağladığınız 8 ipi çekin ve iplerin ucunu ellerinizle birleştirin.

Civata ile uçlarını birleştirdiğiniz ipi sağlamlaştırın.

Tebrikler, artık maket bir paraşütünüz var. Çeşitli ağırıklarla yapacağınız denemelerin tadını çıkartabilirsiniz.