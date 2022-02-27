Oppo Telefonu Televizyona Bağlama

Eğer Wi-Fi destekli akıllı bir televizyonunuz varsa müjde, telefonunuzun görüntüsünü televizyonunuza yansıtabileceksiniz.

Televizyona telefonun görüntüsü neden yansıtılır?

Bunun için birçok sebebiniz olabilir. Telefonunuzda olan bir filmi hiç uğraşmadan televizyondan izlemek isteyebilirsiniz, müzik dinleyebilirsiniz, oyunun görüntüsünü yansıtabilirsiniz. (Oyun konusunda donanımların hızları düşerse gecikme yaşanacağından sıkıntı olabileceğini hatırlatalım.)

Özelliğin çalışması için bunlara ihtiyacınız olacak:

Televizyonunuzda ekran yansıtma için gereken yazılım yüklü olmak zorunda, genelde akıllı televizyonların çoğunda bulunur.

Hem telefon hem de televizyondan aynı Wi-Fi ağına bağlanmanız gerek.

Bağlantının kalitesi modeminizden gelen Wi-Fi sinyalinin gücüyle doğru orantılı olacaktır.

Oppo telefonunuzu televizyona nasıl bağlarsınız?

Adım 1: Ekran yansıtma varsayılan olarak yukarıdaki menüde bulunmadığı için yukarıdaki menüyü aşağı kaydırıp düzenle simgesine tıklıyoruz.

Adım 2: Ardından aşağıda kalan “Ekran Yansıtma” yazan seçeneği basılı tutarak yukarıya çıkartıyoruz.

Adım 3: Aynı şekilde yukarıdaki şeridi aşağı kaydırıp ekran yansıtma uygulamasını açıyoruz.

Adım 4: Televizyonumuzun marka ve modeli çıktığı zaman üzerine tıklıyoruz.

Adım 5: Televizyonumuz onay isteyecektir, onayı verdikten kısa bir süre sonra bağlanacaktır.

Tebrikler artık Oppo telefonunuzu televizyonunuza bağladınız! Aynı şekilde istediğiniz zaman görüntüyü televizyonunuza yansıtabilirsiniz.