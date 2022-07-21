OMIX X400 ekran görüntüsü alma

Omix X400 ekran görüntüsü nasıl alınır konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Omix X400 teknik özellikleri ve fiyatı ile orta segmentte alabileceğiniz en uygun fiyat/performans akıllı telefonu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında ekran görüntüsü alma işlemleri artık her telefonda aynı yöntem ile yapılmaktadır. Ekstradan sensör yardımları ile kolaylıklar sağlanıyor ama en hızlı ve kolayı kesinlikle aşağıdaki yöntemdir.

Omix X400 ekran görüntüsü için ekran görüntüsü almak için ses kısma + güç tuşu düğmelerine aynı anda 2-3 saniye basılı tuttuğunuzda otomatik olarak screen shot alınacaktır. Alınan ekran görüntüsüne galeri klasörü içerisinde “Screen Shots” dosyasının altında ulaşabilirsiniz.

Kısaca OMIX X400 teknik özellikleri: İlk olarak sizi 6.53 inçlik IPS LCD ekran karşılıyor. 269 PPI Piksel yoğunluğundaki bu ekran 60 Hz ekran yenileme özelliği sunuyor. Batarya bölümüne baktığımızda ise 5000 mAh’lık 18 W hızlı şarj teknolojisi yer almaktadır. OMIX X400 kamera donanımı olarak 50 MP arka ana kamera, 2 MP arka ikinci kamera ve 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunmaktadır. OMIX X400 performans olarak ise gücünü Unisoc T610 chip setinden almaktadır. 1.8 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli ve 4 GB RAM ile orta segment performans sunmaktadır. 128 GB dahili depolama hafızası bulunmaktadır.