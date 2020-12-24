Office Dosyaları Nasıl Şifrelenir?

Office programlarının günlük hayatımızdaki yeri inkar edilemez bir şekilde çoktur. Bu programları çoğu işimizi oluşturmak ve saklamak için kullanırız. Office programlarına kayıt ettiğimiz çoğu bilgi bize özeldir ve bu bilgilere bizden başkasının ulaşmasını istemeyiz. Peki, kişisel verilerimizi bulunduran office dosyalarımıza şifre koymak mümkün müdür? Hayatımızın bir parçası haline gelen ve kişisel verilerimizi içinde bulunduran bu dosyalara ek araç kullanmadan şifre koymak mümkündür.

Hangi Office Dosyasına Şifre Konabilir?

Bilgisayarınızda Word, Excel, PowerPoint, Access gibi office dosyaları bulunmaktadır. Bu office dosyaları çeşitli ihtiyaçlara yöneliktir. Peki, siz hangi office dosyalarına şifre koyabilirsiniz? Bilgisayarınızda bulunan bu office dosyalarından kullandığınız ve şifreyle korumak istediğiniz herhangi bir office dosyasına şifre koyabilirsiniz.

Şifrelemek İstediğiniz Dosyayı Seçin

Öncelikle office dosyalarınız arasından şifreyle korumak istediğiniz dosyanızı seçin.

Dosyaya Girin

Dosyayı seçtikten sonra dosyanın üzerine tıklayın ve dosyayı açın. Dosyayı açın ve ardından sol üst köşedeki kutucuğa tıklayın. Önünüzde açılmış olan sayfadan belgeyi koru kutucuğuna tıklayın daha sonra parola ile şifrele sekmesine tıklayın.

Dosyayı Şifreleyin

Dosyanızı şifrelemek için içi boş olan kutucuğa tıklayın ve istediğiniz şifreyi seçin. Şifrenizi seçerken şifrelerin büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın. Seçtiğiniz şifreyi boş kutucuğa yazın ve tamam kutucuğuna basın. Son olarak dosyadan çıkarken dosyayı kaydedin.

Şifrenizi Unutmayın

Eğer şifrenizi unutur veya kaybederseniz şifre koyduğunuz dosyanın kurtulamayacağını unutmayın. O yüzden koyduğunuz şifrenizin ve karşılık gelen dosya adını güvenli bir yerde saklamanız önemlidir.

Dosyanızı Yeniden Açışta Şifrenizi Girin

Dosyanızı yeniden açmak isterseniz dosyanıza tıklayın. Dosyanıza tıkladıktan sonra önünüze gelecek olan ekrana seçtiğiniz şifreyi girin ve dosyanız en son kayıt ettiğiniz haliyle açılacaktır.

Şifre Koyduğunuz Dosyadaki Şifreyi Kaldırmak İçin

İlk olarak şifre koyduğunuz dosyanızı şifreyle açın. Dosyanızı açtıktan sonra sol üst köşedeki kutucuğa tıklayın. Belgeyi koru kutucuğuna tıkladıktan sonra çıkan parola ile şifrele seçeneğini seçin. Önünüze açılacak olan ekrandan koyduğunuz şifreyi silin ve tamam kutucuğuna tıklayın. Son olarak ise dosyanızı kayıt edin. Böylece dosyanıza koyduğunuz şifreyi kaldırabilirsiniz.