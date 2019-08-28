Note 5’te Ters Takılan S Pen Nasıl Çıkarılır?

Samsung firmasının Galaxy Note 4’ün hemen ardından Note 5’i duyurması ve piyasaya sürmesi bir olmuştu. Kullanıcılar Note 4’ün ardından Note 5’i çok beğenmişti ve olumlu yorumlar yağmıştı.

Samsung Galaxy Note serilerinde alışık olunduğu gibi bu telefonda da S Pen ve kalem ile not alma, yazı yazma, hızlı işlemler gibi özellikler barındırıyor. Note 5 sahipleri telefona tam alışkın olmamasından olmaları gerek ki bazen S Pen ismi verilen kalemi telefonun sağ alt kısmında yer alan kalem soketine ters yerleştiriyorlar. S Pen içeriye girme eğilimindeyken yaklaşık yolun %80 civarlarında uç kalınlığından ötürü hafif bir ses ile duruyor. Note 5 sahibi ters taktığını genelde bu anda fark ediyor.

Herhangi Bir İşlem Yapılmadan Ters Takılan S Pen Çıkartılırsa Hasar Verir Mi?

Ters takılan S Pen fark edildikten sonra asla ileriye takmaya veya çıkarmaya çalışılmamalıdır. Aksi taktirde soket yuvasında arızalar ve S Pen sensörü arızası meydana gelebilir. Kalınlığından ötürü sıkışık durumda kalan S Pen sabitlenmeli, hareket ettirilmemeli kişi eğer açık havada kapalı bir ortamda telefonu düz masa tarzı bir zemine bırakmalıdır.

Ters Takılmış S Pen’i Yerinden Çıkarma İşlemi

Gerekli olan malzemeler temin edilir. Kapalı ve tozsuz bir ortamda telefon tornavidası ile arka kapak açılır ve tornavidaları kaybetmemek için bir kapta biriktirilir. Telefonun sağ altında olan soket ve S Pen yuvası sola geçecek şekilde telefon çevrilir. S Pen’in durumuna ve içeri girdiği mesafeye göre yaklaşık 2 cm genişliğinde ve 4-8 cm (Sokete doğru olan mesafeye göre) uzunluğunda elde bulunanın en incesinden kağıt kesilir ve kağıt S Pen etrafında rulo yapılarak yuvasından yavaşça kalem hizasında ve kalemi çevreleyerek içeri itilir. Kağıt içeri girerken telefon kapalı olması gerekir.

Kağıt içeri girdiğinde S Pen’in klipsi ile temas ettikten sonra 0.5-1 cm daha içeri gönderilir. Sonunda S Pen’i tutacağımız bir yer olmadığından dolayı serbest kalan ve tırnaktan kurtulan S Pen dış kısımda kalan kağıt kesilerek hafifçe çekilir. S Pen çıkmıştır. İçeride kalan kağıt ise S Pen çıktığından dolayı kolayca çekilecektir. Kapak yerine takılır. İşlem sona erer.