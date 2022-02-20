Nimomed ateş ölçer ve arızaları

Bu yazıda sizlere Nimomed ateş ölçer cihazında karşılaşabileceğiniz arızalar hakkında bilgi vermek istiyoruz. İlk olarak bu ateş ölçer cihazını kullanmadık. Aşağıda yazan arıza hataları ve çözüm yöntemlerini Nimomed ateş ölçer cihazının kullanım kılavuzunda yazan bilgilere göre ekledik.

Kullanım kılavuzunda 4 farklı hata olabileceği yazmaktadır.,

LCD ekranda “Lo” yada “Hı” uyarısı yazması durumunda: Cihaz ölçüm modunu kontrol ediniz, Sensör önünün açık olduğunu, ölçülen bölgeyi kapatan herhangi bir saç, makyaj, ter olmadığından emin olunuz. Ortam değiştirmeye bağlı ani sıcaklık değişimleri derecenin yanlış ölçüm vermesine sebebiyet verir. Cihazı yeni ortamda 20 dakika bekletiniz.

“SCAN” düğmesine basıldığında ölçüm yapmıyor ise: Pillerin takılmasını kontrol ediniz. Pilleri değiştiriniz. Cihazın ayar menüsünde olmadığından emin olunuz.

Sesli uyarı kısık çıkıyor yada hiç çıkmıyor ise: Sesli uyarının açık olduğundan

emin olunuz. Pilleriniz zayıflamış olabilir, değiştiriniz.

LCD ekranda “Err” kodu görünüyorsa: Cihazı uygun ortam koşullarına çalıştırınız. Bulunduğu ortamda 20 dakika bekletiniz.