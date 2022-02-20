Netflix uygulama dilini Türkçe yapmayı resimli olarak anlattık

Netflix uygulama dili durduk yere farklı bir dil olduysa ve Türkçe’ye nasıl çevireceğiniz konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Özellikle çoklu hesap kullanıyorsanız, ya da arada sırada kendi kendine güncelleme sonrasında uygulama dili farklı olmaktadır.

İlk olarak uygulamaya giriş yapınız.

Daha sonra en sağ üst köşede profil fotoğrafınızın olduğu resme tıklayınız. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü açılacaktır.

Yukarıdaki resimdeki gibi alttan üçüncü olan sekmeye basınız.

Profil fotoğrafınızın yanındaki ok işaretine bastığınızda ekran görüntüsündeki gibi menü açılacaktır. En üstteki bölüme bastığınızda dilinizi değiştirebilirsiniz.

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