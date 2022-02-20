Bilim ve Teknoloji

Netflix uygulama dilini Türkçe yapmayı resimli olarak anlattık

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Şubat 2022
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Netflix uygulama dili durduk yere farklı bir dil olduysa ve Türkçe’ye nasıl çevireceğiniz konusunda bilgi arıyorsanız bu yazımızın size faydası olacaktır. Özellikle çoklu hesap kullanıyorsanız, ya da arada sırada kendi kendine güncelleme sonrasında uygulama dili farklı olmaktadır.

İlk olarak uygulamaya giriş yapınız.

Daha sonra en sağ üst köşede profil fotoğrafınızın olduğu resme tıklayınız. Aşağıdaki ekran görüntüsündeki gibi menü açılacaktır.

Yukarıdaki resimdeki gibi alttan üçüncü olan sekmeye basınız.

Profil fotoğrafınızın yanındaki ok işaretine bastığınızda ekran görüntüsündeki gibi menü açılacaktır. En üstteki bölüme bastığınızda dilinizi değiştirebilirsiniz.

Eğer takıldığınız bir durum olursa bize yorum yazarak ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar hemen yardımcı oluruz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Şubat 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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