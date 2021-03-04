Meizu 18 Pro full+full teknik özellikleri ile geliyor

Meizu 18 Pro modeli ülkemizde satışına başlanmadı. Gelip gelmeyeceği konusunda herhangi bir netlik bulunmuyor. Fakat Meizu 18 Pro teknik özellikleri ile ülkemize gelir gelmez büyük talep görecek gibi duruyor. Sizlere kısaca Meizu 18 Pro özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

İlk olarak büyük ekranlı bir telefon seviyorsanız bu modelde 6.7 inçlik Super AMOLED ekran bulunuyor. 526 PPI Piksel yoğunluğu ile ekran çözünürlüğü oldukça yüksektir. Batarya kapasitesi olarak ise 4500 mAh‘lık hızlı şarj destekli bir batarya tercih edilmiş. 40 W gücünde hızlı şarj özelliği bulunuyor. Batarya kapasitesi size düşük gibi gözükebilir. Fakat kullandığı Super AMOLED ekranı ile şarj konusunda daha yüksekli kapasiteli bataryalara göre daha iyi performans sağlayacaktır.

Yazımızın başında yazdığımız gibi performans olarak ise 2.84 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 888 chipset yer almaktadır. 8 GB RAM ile en üst seviye performans elde edebilirsiniz. Grafik işlemcisi olarak ise Adreno 660 tercih edilmiştir.128 GB’lık dahili depolama hafızası ve 256 GB’lık versiyonu da bulunmaktadır. Ayrıca 12 GB RAM‘li olan versiyonuda bulunuyor.

Meizu 18 Pro kamera özelliklerine geçtiğimizde ise 50 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası bulunuyor. Optik görüntü sabitleyici özelliği bulunuyor. Arka ana kamera ile 4320p Ultra HD 8K video kaydı yapabilirsiniz. İkinci arka kamera ise 32 MP ve bu kamera ile ekstra geniş açı, makro çekim, Sony Exmor Sensör özelliği gelmektedir.

Üçüncü arka kamera ise 8 MP‘dir. Bu kamera ile telephoto, optik zoom (3X) ve 30X dijital zoom bulunmaktadır.

Dördüncü arka kamera ise 0.3 MP’dir. Bu kamera ile TOF (Time of Flight) 3D 4 elementli lens özelliği gelmektedir.

Son olarak selfie kamerası ise 44 MP’dir. Sonuç olarak baktığımızda ise profesyonel bir fotoğraf kamerası gibi güzel kareler yakalayabilirsiniz.

NFC ve parmak izi okuyucusu ile eksiksiz bir akıllı telefon olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.