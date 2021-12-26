Mavic 3 pervane koruması olmazsa olmazlardan

DJI Mavic 3 hem tasarımı hem teknolojik donanımı ile profesyonel drone tutkunlarının dikkateni üzerine çekti. DJI Mavic 3 fiyatı 31.599 TL‘dir.

Bu modelde en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi 46 dakika civarındaki uçuş süresidir. Eğer Mavic 3 standart olanı alırsanız bir adet batarya çıkıyor. Combo paket aldığınızda 3 adet batarya çıkmaktadır.

Standart kutu içeriği ya da combo paket aldığınızda pervane koruması çıkmamaktadır. Drone’da her türlü engel algılama modu bulunuyor. Kolay kolay cihazı bir yere çarpma olasalığınız düşüktür. Ama 31.599 TL’lik bir drone aldığınızda pervane koruması olması gerekmektedir. Risk almamak isteyenler için harika bir ürün diyebiliriz.

Pervane koruması olmadığında bir yere sürtmeniz bile pervane motorlarını bozabilir. Tabi bir de yer çakılma ihtimali vardır. Pervane koruması ile bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

DJI, resmi web sitesine baktığımızda Mavic 3 pervane korumasının 49 dolar olduğunu görüyoruz. Ülkemizde henüz Mavic 3 pervane koruması satan web sitesi göremedik.