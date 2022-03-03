Kullananlardan Aden E58 Pro yorumlarını bekliyoruz

Aden E58 Pro kullananlardan yorumlar bekliyoruz. Kullanıcı yorumları bizim için çok önemlidir.

Sitemizi takip edenler drone hobimizin olduğunu bilmektedir. Daha önceden Aden E59S modelini aldık ve kısa bir süre kullandık. Tabi belli bir zaman sonra tatmin etmiyor. Daha iyi kamera ve kapsama mesafesi olarak iyi bir drone araştırıyoruz. Özellikle eve dönüş özelliği olan GPS’li bir drone aramaktayız. Aslında bütçe olarak 2500 TL ayırdığımız için çokta iyi bir model alamayacağız. Bütçemize göre Aden E58 Pro denk geliyor.

Aden E59S modelinden memnun kaldığımız için gözümüze Aden E58 Pro 4K Fly More Combo drone modeli takıldı. Combo paket olması fiyat olarak avantaj sağlıyor.

Ürünü satan E-Ticaret sitelerindeki teknik özelliklerine baktığımızda 600 metre uçuş menzili olduğu yazıyor. Bir batarya ile 20 dakika uçuş süresi elde edeceğimizi yazmaktadır.

Aden E58 Pro kullananlar sorularımıza cevap verebilirse çok memnun kalırız.

Batarya ile gerçekten 20 dakika civarında uçuş süresi oluyor mu?

Uçuş mesafesi şehir içi 200 metre yapabilen var mı?

Uçuş yaparken sağ ve sola, ileri ve geri yaptığınızda görüntüde çok fazla sarsıntı oluyor mu?

Tahmini olarak 100 metre mesafeye ulaştığınızda görüntü aktarımında kesilmeler çok oluyor mu?

Ürün satılırken 4K video kaydı yazıyor. Gerçekten de 4K video tadı veriyor mu?

Eve dönüş özelliği güven veriyor mu?

2.499 TL’ye alınır mı?

Bu sorularımıza cevap verirseniz bizi çok memnun edersiniz.