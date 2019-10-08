Klima sıca üflemiyor! Klima sıcağa geçmiyor

Son zamanlarda bu tarz sorular geldiği için sitemizde bu konunun olmasında fayda gördük.

Klima sıcağa geçmiyor sorusu kış dönemlerinde oldukça fazla internette araştırılmaktadır. Klima yaz kış vazgeçilmez bir ev gerecidir. Yaz dönemi boyunca uzun süre soğuk için kullanılan klimalar kış geldiği zaman sıcağa alınmak isteyince çalışmama durumları çok olmaktadır.

Klima sıcağa geçmiyor sorusunun cevabını bulmak için birkaç deneme yanılma yapmanız gerekmektedir. Fakat klima’nın sıcağa geçmemesinin en çok sebeplerinden bir tanesi ise klima gazının bitmesinden kaynaklanmısıdır. Genel olarak klima gazı ile sıcağın ne alakası var diye düşünülüyor.

Klima’nın gazı olup olmadığını anlamak için ilk olarak klimayı soğutma bölümüne alın ve 5 dakika sonra klima motorunun yanına gidiniz. Sağ tarafında bulunan demir borularda karlanma görüyorsanız bilin ki gaz kaçağı bulunuyor. Gaz seviyeniz çok düştüyse klimanız sıcağa geçmeyecektir. Gaz ile sıcak alakası olur mu diye düşünürseniz evet var.

Klima gazı dolum fiyatları litresi 150 TL civarlarındadır. Fırsatçılık yapan kişilere karşı dikkatli olmanızı öneriyoruz. Vurkaç yöntemi ile yok bu arıza yok şu arızalı diye para kopartmaya çalışanlardan uzak durunuz.