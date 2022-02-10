Kia Stonic 2022 Şubat ayı 2021 model fiyatları açıklandı

Kia Stonic Şubat ayı fiyatları açıklandı. Kia resmi internet sitesine girdiğimizde 3 farklı donanımlı 2021 model Kia Stonic olduğunu görüyoruz. 2022 modellerine göre fiyat kıyaslaması yaptığımızda ortalama 20 Bin TL civarında ucuza alıyorsunuz. 2021 model olan modelleri yazalım;

Stonic 1.0L 100 PS Manuel vites olan Cool donanımlı olan modeli 359.900 TL‘den satılmaktadır. (Aynı paket 2022 modeli 382.900 TL’den satıldığını hatırlatalım.)

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik vitesli Cool donanımlı olan model ise 389.900 TL‘den satılmaktadır.

Stonic 1.4L 100 PS Otomatik vitesli olan Elegance donanımlı olan model ise 449.900 TL‘dir.

2022 model almak istediğinizde 6 farklı araç seçebiliyorsunuz. Ayrıca 1.2 motor seçenekli olanlar 2022 modellerinin arasında yer almaktadır.