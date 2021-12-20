İşte iPhone 11 fiyatı

Artan kur fiyatlarından sonra iPhone, resmi internet sitesinde fiyatlarını güncelledi. iPhone 11’nin fiyatı 13.999 TL olarak yazmaktadır. Tabi 64 GB dahili depolama hafızası olan modelinin fiyatıdır. 128 GB’lık almak istiyorsanız eğer 14.999 TL ödemeniz gerekmektedir. 6 farklı renk seçeneği bulunuyor.

iPhone modellerinin en ucuzu olan iPhone SE modelinin 64 GB dahili depolama hafızasına sahip olan modeli 10.499 TL, 128 GB’lık dahili depolama olanı ise 11.499 TL’dir.

iPhone 13 Pro modeli 26 kasım tarihinde 19.999 TL olarak fiyatı açıklanmıştı. Güncel olarak fiyatı 28.999 TL olarak açıklandı. Tabi bu fiyat 128 GB olan modelidir. 256 GB olanı 30.999 TL, 512 GB olanı 34.999 TL, 1 TB olanı ise 38.999 TL

iPhone 13 Pro Max 26 kasım tarihinde 22.999 TL‘ye satılıyordu. Zam sonrası fiyatı 31.999 TL‘ye çıktı. 256 GB olan modeli 33.999 TL, 512 GB olan modeli 37.999 TL ve 1 TB olan modeli 41.999 TL’den satılacak.