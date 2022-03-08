İşlemci Isısı Düşürmek isteyenler için resimli anlatım yaptık

İşlemci işlem yükünün fazla olduğu bir donanım olması sebebiyle bilgisayarların en çok ısınan parçalarından birisidir. İşlemcinin ısısını düşürmek için termal macun değiştirme, fanları temizleme ve kasayı temizleme gibi birçok yöntem var fakat biz size bu yazımızda en basit ve en verimli yollardan birisini göstereceğiz.

Bu İşlem Nasıl Çalışacak?

Bu işlemi, işlemcimizin gücünü kısıtlayarak yapacağız, yani kısma oranımıza göre bir performans düşüşü kaçınılmaz olacak fakat işe yarayacağının garantisini veriyoruz.

Nasıl Yapılır?

1.) Denetim Masası\Sistem ve Güvenlik\Güç Seçeneklerine gidip, aktif olan planınızın yanındaki “Plan ayarlarını değiştir” seçeneğine tıklıyoruz. Ardından “Gelişmiş güç ayarlarını değiştir” kısmına giriyoruz.

2.) “İşlemci güç yönetimi” seçeneğine tıklıyoruz.

3.) “En yüksek işlemci durumu” seçeneğine isteğinize göre düşürebilirsiniz. Size tavsiyemiz ısınma fazla ise 80’den başlayıp aşağı doğru inerek test edebilirsiniz. İşlemi bitirdikten sonra “Uygula” diyerek kapatabilirsiniz.

Bu işlemi yaptıktan sonra gözle görülür bir fark olacaktır. Eğer laptop kullanıyorsanız aynı şekilde prizde olmadığı zamanda da bu şekilde çalışması için ayarlayabilirsiniz.

Konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.