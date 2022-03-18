Bilim ve Teknoloji

Instagram’da SS Alınca Bildirim Gidiyor Mu?

Instagram'da Ekran Görüntüsü Alınca Bildirim Gidiyor Mu?

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar18 Mart 2022
0 1 dakika okuma süresi

Eğer Instagram‘da birisinin hikayesini, gönderisini ya da konuşmalarınızın ekran görüntüsünü aldıysanız ve bunun sonucu olarak karşı tarafa bildirim gidip gitmediğini merak ediyorsanız bu yazıyı sizler için yazdık. Sadece geçmişte aldığınız ekran görüntüleri değil alacaklarınız hakkında da bilgi vereceğiz.

Çok büyük ihtimal aldığınız ekran görüntüsünün bildirimi karşı tarafa gitmedi.

Aldığınız ekran görüntüsü eğer bir gönderiyi, hikayeyi, dm ekranını ya da bir profili içeriyorsa endişelenmenize gerek yok. Ekran görüntüsü aldığınıza dair bir bildirim karşı tarafa gitmeyecektir.

Bu hatayı yaparsanız karşı tarafa bildirim gidecektir, sakın bu hatayı yapmayın!

Instagram bazı durumlarda karşı tarafa ekran görüntüsü alındığına dair bir bildirim atabiliyor. Bu istisnalardan biri özel mesaj olarak göndreilen tek gösterimlik gönderiler. Kısacası varsayalım ki size özel mesaj olarak gönderilen tek gösterimlik olan bir fotoğrafın ekran görüntüsünü aldınız, bunun bildirimi karşı tarafa iletilecektir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Siz her ihtimale karşı ekran görüntüsü alırken bu yöntemleri kullanın:

Instagram’da ekran görüntüsü politikası çok sıkı olmasa da bunun hep böyle kalacağı kesin değil, o yüzden ekran görüntüsü almadan önce her ihtimale karşı, mobil veri ve Wi-Fi’ınızı kapatmak suretiyle internet bağlantınızı keserek karşı tarafa bildirim gitmesi tehlikesini ortadan tamamen kaldırabilirsiniz. Bu yöntemle bütün uygulamalardan ekran görüntünüzü rahatlıkla alabilirsiniz.

Çağlar Serdar fotoğrafı Çağlar Serdar18 Mart 2022
0 1 dakika okuma süresi
Çağlar Serdar fotoğrafı

Çağlar Serdar

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