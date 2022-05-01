Huawei Band 7 Yurt dışı fiyatı 604 TL, bakalım Türkiye fiyatı ne olacak

Huawei markası, katlanabilir telefonu olan Huawei Mate Xs 2 tanıttıktan sonra Huawei Band 7 akıllı bileklik modelini tanıttı. Huawei Band 7, Band 6 modeline göre yeni bir tasarım ile birlikte geliyor. Sadece 9.99 milimetrelik kalınlığı ve 16 gram ağırlığı ile kolda hiç hissedilmeyecek.

Huawei Band 7 fiyatı ne kadar?

Çin’de 269 yuan fiyat ile satılacaktır. 269 yuan ne kadar diye merak ediyorsanız 604 TL’dir. NFC özelliği olanı ise 309 yuandan satılacak.

Huawei Band 7 Vahşi Yeşil, Alev Kırmızısı, Obsidiyen Siyahı ve Bulutsu Pembe gibi 4 farklı renkle geliyor. Bu ufak ürünün 50 metre derinliğe kadar dayanabilen 5 ATM basınç koruması olması ayrı bir güzellik katıyor.

Band 7 modeli 1.47 inç AMOLED ekrana sahiptir. kanda oksijen seviyesi izleme, adet döngüsü takibi, kalp atış hızı izleme gibi başlıca özellikler bulunurken uyku takip gibi diğer özelliklerde bulunmaktadır.

Huawei Band 7 ülkemize ne zaman geleceği konusunda net bilgi bulunmuyor.