Bilim ve Teknoloji

Grok açıkladı: X günlük ziyaretçi sayısı kaç?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Temmuz 2025
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X’in günlük görüntüleme sayısı hakkında kesin ve güncel bir veri kamuoyuyla paylaşılmamıştır, çünkü X artık özel bir şirket olduğundan düzenli kullanım istatistiklerini paylaşmamaktadır. Ancak, X’in video içeriklerinde günlük 8 milyar görüntüleme olduğu Mayıs 2024’te platform tarafından duyurulmuştur. Bu rakam, en az iki saniye boyunca %50’si görünür olan videolar için geçerlidir ve yalnızca giriş yapmış kullanıcıları kapsar. Genel tweet görüntüleme sayılarıyla ilgili ise resmi bir güncel veri bulunmamaktadır.

Kullanım verilerinde çelişkiler olduğu için (örneğin, günlük aktif kullanıcı sayıları 250 milyon ile 300 milyon arasında değişiyor), bu sayıların güvenilirliği tartışmalıdır.

Kaynak : Grok

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji18 Temmuz 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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