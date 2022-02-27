Google’da Vikings Valhalla kelimesinde Netflix savaş veriyor

Vikingler Valhalla dizisi Netflix platformunda yayınlandı. Vikingler dizisinden sonraki 100 yılı dönemini anlatmaktadır. Bu dizi Netflix’in orjinal dizisidir. Normal şartlarda sadece Netflix platformunda yer alması gerekiyor.

Fakat Google’a Vikingler valhalla izle dediğimizde illegal sitelerin hemen bütün bölümlerini eklediğini görüyoruz. 25 Şubat 2022 günü Netflix’te yayınlandı. 2 gün içinde birçok illegal dizi ve film sitelerinde yer aldı.

Düşünsenize Netflix milyonlarca dolar harcayarak diziyi çekiyor. Aylarını harcıyorv 1 günde bütün milyonlarca dolarlık emek illegal sitelerde yerini alıyor. Türkiye olarak illegal film ve dizi sektöründe gerçekten ileri seviyede ye alıyor. Gördüğümüz kadarıyla Netflix’te bu illegalliğe karşı direniş gösteriyor. Google’a DMCA bildirimi atarak Netflix haricinde diziyi yayınlayan web sitelerin içeriklerini kaldırtıyor.

Tabi yüzlerce site olunca baş etmesi oldukça zor oluyor. Bir siteyi engelliyorsunuz fakat birkaç saat içinde yeni web sitesi ve dizi içeriği ile yayınlanıyor.