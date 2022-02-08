Google, Stadia Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi

Google Stadia’yı daha önce duymadıysanız, son zamanlarda çıkan ve yeni yeni stabilleştirilmeye başlamış oyun bulut sisteminin bir kolu diyebiliriz; tıpkı NVIDIA GeForce Now ya da Playstation Now gibi. Bu hizmetin ne olduğundan kısaca bahsetmek gerekirse, internet üzerinden başka bir bilgisayara bağlanıp, sizin kontrolünüzle oyun oynamanız diyebiliriz. Google Stadia’nın diğer isimlere bakarak daha sonra çıktığını da unutmamak gerek.

Business Insıder’ın yazısına göre Google Stadia, sistemine yeni oyun çekmeye çalışmak yerine, Google Stadia teknolojisini Peloton, Bungie ve Capcom gibi markalara satmaya çalışıyor. Bu iddialara cevap Google Stadia’nın sözcüsü Seybold’dan geldi ve bunun bir sır olmadığına yönelik bir söylemde bulundu ve “Partnerlerimize ve yayımcılara, oyunculara oyunları doğrudan sunma konusundaki planımızı geçen yıl duyurduk ve bunun üzerinde çalışıyoruz.

Bunun ilk göstergesi Batman: Arkham Knight’ı müşterilerine bedava olarak sunmaya çalışan AT&T oldu. Diğer endüstri partnerlerimize yönelik diğer spekülasyonlar ve söylentilere yorum yapmayacak olsak da, hala 2022’de Stadia’ya büyük oyunlar getirmeye odaklandık. Bu yıl içinde 100’den fazla oyunun platforma eklenmesini bekliyoruz ve şu an halihazırda 50 oyun alınmak için Stadia Pro’da mevcut.” diyerek ekledi.

Buna ek olarak resmi Google Stadia Twitter hesabı, adeta dedikodulara cevap olarak “Eğer bir şey duyuyorsanız bunu duyun, Stadia takımı Stadia ve bulut oyunculuğu için muhteşem bir gelecek üzerine çok sıkı çalışıyor. Umuyoruz onaylıyorsunuzdur ve biliyoruz ki kanıt oynanışta.”

İddialara göre Google Stadia birden fazla cihazla yüksek kalite gibi vaatlerini yerine getiremiyor. Buna ek olarak kullanıcılar aboneliklerin çok pahalı olmasından şikayetçiler. Belki de bunların yanı sıra en büyük sıkıntıları, dişli rakipleri olan Nvidia GeForce Now gibi isimlerin işlerinde çok iyi ve kararlı olması. Google Stadia’nın durumunu aslında Türkiye gibi bir ülkede bile hala kullanılabilir olmamasından anlayabiliriz. Şu anlık Google Stadia’nın durumu çok kötü gibi görünmüyor fakat ileri zamanlarda böyle bir şekilde devam eder mi, şüphe konusu.