Galaxy S22 Ultra fiyatı ve teknik özellikleri

Hem tasarım hem performansı ile Samsung Galaxy S22 Ultra bütün dikkatleri üzerine çekti.

Galaxy S22 Ultra teknik özelliklerine kısaca bakalım;

6.8 inçlik Dynamic AMOLED ekran teknolojisi bulunuyor. Bu ekran 500 PPI piksel yoğunluğunda ve 120 Hz ekran yenileme özelliğine sahiptir.

Bu büyüklükteki telefonu 5000 mAh’lık bir batarya desteklemektedir. 45 W gücünde hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Kablosuz şarj gücü ise 15 W‘dır.

Galaxy S22 Ultra performans bölümüne baktığımızda ise 3.0 Ghz hızında çalışan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipet yer alıyor. 12 GB RAM ve 256 GB‘lık dahili depolama hafızası bulunuyor. Galaxy S22 Ultra microSD hafıza kartı takılıyor mu diye merak ediyorsanız maalesef takılmıyor.

Galaxy S22 Ultra kamera özellikleri ise ir amiral gemisi modeline yakışır seviyedir. 108 MP’lik optik görüntü sabitleyici kamerası bulunmaktadır. İkinci arka kamera 12 MP, üçüncü arka kamera 10 MP ve 10 MP çözünürlüğünde dördüncü arka kamerası bulunmaktadır. 40 MP çözünürlüğünde ön kamerası yer almaktadır.

Suya ve toza karşı dayanıklılık, NFC ve parmak izi okuyucusu bulunmaktadır.

Samsung Galaxy S22 Ultra fiyatı ise henüz netleşmedi. Fakat Samsung resmi internet sitesinde 4-13 Mart tarihleri arasında ön sipariş verebileceğini yazmaktadır.