Bu yazıda sizlere Samsung Galaxy M30s SIM ve hafıza kartı nasıl takılır konusunda bilgi vermek istiyoruz. Genel olarak her akıllı telefonda SIM ve hafıza kartı takma işlemi aynı oluyor fakat ilk defa akıllı telefona geçiş yapacaklar karıştırabilmektedir.

Samsung Galaxy M30s SIM ve hafıza kartı takma adımları?

İlk olarak telefon kutusunda metal bir sivri uçlu parça çıkacaktır.

Telefonun en altında bulunan bölüme bastırarak tepsiyi dışarı çıkartınız.

Fotoğrafta gözüktüğü gibi Nano SIM kartınızı takabilirsiniz. Boş olan bölüme microSD hafıza kartınızı takabilirsiniz.

Daha sonra tepsiyi telefona takmanız yeterli olacaktır.

Uyarı: SIM ve microSD hafıza kartı takılıyken bir anda tepsiyi çıkartmayınız. Direk çıkartırsanız hafıza kartı bozulması gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Hafıza kartını çıkarmadan önce, güvenli şekilde çıkarmak için devre dışı bırakın. Ayarlar uygulamasını başlatın ve Cihaz bakımı → Depolama → → Depolama ayarları →SD kart → Çıkart üzerine dokunun.