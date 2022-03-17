Galaxy A53 ile Galaxy A33 arasındaki farkları kısaca yazdık

Samsung Galaxy A53 ile Galaxy A33 modelleri tanıtıldı. Biz bu yazımızda sizlere bu iki model arasındaki farkları yazmak istiyoruz. Çok detaylı olarak bütün özellikleri karşılaştırarak sizlerin kafalarını karıştırmak istemiyoruz. Sadece önemli olan farkları belirteceğiz.

Galaxy 53 modeli 6.5 inçlik Super AMOLED ve 407 PPI Piksel yoğunluğunda ekranı bulunuyor. Galaxy A33’de ise 6.4 inçlik Super AMOLED ve 412 PPI Piksel yoğunluğunda ekranı bulunuyor.

İki telefonda 5000 mAh’lık 25 W hızlı şarj teknolojisi bulunmaktadır. Ekran boyutu küçük olduğu için Galaxy A33 bir nebze daha şarj süresi uzun olacaktır.

Kamera donanımlarına baktığımızda ise Galaxy A53 modelinde 64 MP arka ana kamera, 12 MP ikinci arka, 5 MP üçüncü ve 5 MP dördüncü arka kamerası bulunuyor. 32 MP çözünürlüğünde ön kamerası yer almaktadır.

Galaxy A33 modelinde 48 MP arka ana kamera, 8 MP ikinci arka kamera, 5 MP üçüncü arka ve 2 MP çözünürlüğünde dördüncü kamerası bulunmaktadır. Ön kamerası ise 13 MP‘dir.

Performans bölümünde ise iki telefonda da 2.4 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli ve 6 GB RAM’li Samsung Exynos 1200 chipset yer almaktadır. Diğer teknik özellikler aynıdır..

Galaxy A53 ve Galaxy A33 Türkiye fiyatları henüz netleşmedi. Sonuç olarak iki telefon arasındaki farka baktığımızda Galaxy A33 modeli 0.1 inç küçük bir ekrana ve kamera donanımı olarak farkı bulunuyor. Türkiye satış fiyatları belli olduktan sonra hangi telefon tercih edileceği belli olacaktır.