Farklı yöntemler ile Ruj Lekesi Nasıl Çıkar?

Birçoğumuzun günlük hayatının bir parçası haline gelen vazgeçilmez makyaj malzemelerinden birisi olan ruj, kıyafet halı mobilya gibi ürünlerle temas ettiğinde leke bırakır. Ruj sürmek ne kadar kolay ve zahmetsiz ise bir yere temas etmesi halinde lekesini çıkarmak da bir o kadar zahmetli ve zaman alır. Dudaklara ve yanaklara renk vermek amacıyla sürülen bu kozmetik ürününün leke bırakması halinde canlı ve dikkat çekici renklerde olması da ayrıca can sıkıcıdır. Peki, ruj lekesi çıkarmak için başvurabileceğimiz en basit yöntemler nelerdir?

Bulaşık Deterjanı ile Ruj Lekesi Çıkarmak

Kıyafetlerden ruj lekesi çıkarmanın en etkili yollarından biri leke üzerine bir miktar bulaşık deterjanı dökmektir. Ruj lekesinin olduğu yeri hafifçe su ile ıslattıktan sonra üzerine az miktarda bulaşık deterjanı dökülür ve 10 dakika kadar bekletilir. Bir sünger veya fırça yardımı ile hafifçe çitiledikten sonra kıyafet yıkanır, eğer ruj izi geçmemişse bu yöntem birkaç kere daha uygulanır..

Beyaz Sirke ile Ruj Lekesi Çıkarmak

Beyaz sirke asidik yapısı nedeniyle ruj lekelerini çıkarmada en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Lekenin olduğu bölgenin üzerine beyaz sirke su ile seyreltilerek uygulanır. Bir süre bekletildikten sonra yıkanır, eğer leke geçmemişse, bu yöntem leke geçene kadar tekrar edilir.

Saç Spreyi ile Ruj Lekesi Çıkarmak

Ruj lekesi çıkarmada en çok tercih edilen yöntemlerden biri de saç spreyidir. Bir havlu kağıt veya peçeteye bir miktar saç spreyi sıktıktan sonra lekenin üzerine koyup bekletilir. Leke kağıt havlu tarafından yavaşça emilir. Kağıt havlu leke üzerinde 15 dakika kadar bekledikten sonra bir de üzerine diğer yöntemler denenebilir.

Oksijenli Su ile Ruj Lekesi Çıkarmak

Ruj lekesi çıkarmak için kullanılan yöntemlerden biri de oksijenli su yöntemidir. Oksijenli su leke daha ilk oluştuğu anda müdahale etmek için kullanılır. Lekenin olduğu bölgeye uygulanan oksijenli su lekenin dağılıp kıyafete yapışmamasını sağlayacaktır. Bir süre bekletildikten sonra, leke çıkana kadar tekrarlanabilir, ardından kıyafet sabun ile yıkanmalıdır.