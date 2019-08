En ucuz 2 aksiyon kamerası

Artık günümüzde aksiyon kameraları çok tercih edilmektedir. Motor ile gezerken, araba ile seyahat ederken, bisiklet ile turlarken v.s. v.s. artık her alanda aksiyon kameraları tercih ediliyor. Bu yazımızda sizlere en ucuz aksiyon kamera modellerinden bahsetmek istiyoruz.

Azemax SK-501 Aksiyon Kamerası

Bu model 120 derece görüş açısına sahiptir.

Otomatik odaklama (AF) bulunmaktadır.

LCD ekranı 2.0 inç büyüklüğündedir.

Video kaydı 1280×720 HD 30 fps olarak yapmaktadır.

Dahili depolama hafızası bulunmuyor.

Ekstra microSD hafıza kartı desteği mevcuttur.

900 mAh’lık batarya kapasitesi ile 60 dk video kaydı yapabilirsiniz.

Bu ürünün fiyatı 89 TL‘dir.

Piranha ActionCam 1101 Aksiyon Kamerası

Bu model 12 MP’dir ve otomatik odaklama özelliği mevcuttur.

LCD ekranı boyutu ise 2.0 inç’dir.

1280×720 HD video kaydı yapabilirsiniz.

Dahili depolama hafızası yok fakat microSD kart desteği sunmaktadır.

Bu ürün 99 TL civarlarında satılmaktadır.

Yukarıdaki iki ürünü internette araştırdık ve fiyatına göre yazdık. Bu ürünleri deneme fırsatımız olmadı. Eğer kullanan ziyaretçilerimiz varsa bize yorum yazarak fikirlerini iletirse çok memnun oluruz.