Edirne PS4 Kırma (Fiyat ve yer bilgisi)

Bir ziyaretçimiz bize Edirne PS4 kırma yapan bir yere var mı diye sormuştur. Daha önce PS3 kol tamiri konusunda yazan kişi olduğu için bu sorusunuda cevaplamak istedik.

PS4 yeni sayıldığı için uzun bir zamandır kırılamıyordu. Fakat araştırdık ve artık yavaş yavaş kırılma işlemlerini yapan yerlerin olduğunu gördük. İnternette de zaten kırılmaların hangi versiyon ile yapıldığı yazmaktadır. Edirne PS4 kırma için bir elektronik dükkanın adını öğrendik. Gelen bilgilere göre şu an itibari ile PS4 kırma için versiyonun 5.05 ve altı olması gerektiğini öğrendik. PS4 konsolunuzun ayarlar bölümünde versiyon güncellemesini kontrol etmeniz gerekmektedir.Eğer 5.05’den yukarı ise malesef kırılamamaktadır. Tabi bu hiçbir zaman anlamına gelmemektedir. Yavaş yavaş bütün versiyonların kırılma işlemleri geliyor. Bizim size önerimiz ise PS4 oyun konsolunuzun internet bağlantısını kesiniz. Eğer kesmezseniz bütün güncellemeleri otomatik olarak alır ve PS4 kırma işleminiz hep sarkacaktır.

Edirne PS4 kırma yapan yerin adını öğrenmek istiyorsanız bize yorum yazmanız yeterli olacaktır. Bu arada PS4 kırma işlemi 140 TL civarlarında yapılmaktadır.

NOT: Sizde firmanınızın yapmış olduğu hizmeti ücretsiz olarak tanıtmak istiyorsanız ve google’da çıkmak istiyorsanız yaptığınız hizmeti anlatan güzel bir yazı ile yazıya uygun fotoğrafı info@teknoscrool.com’a göndermeniz yeterli olacaktır.

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