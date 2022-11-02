Dolar % 2 arttı ama Xiaomi akıllı robot süpürge % 30 artmış

Enflasyon yükseliği sonrasında almayı ertelediğiniz tüm teknolojik ürünlere 1 ay içerisinde inanılmaz zamlar geldi. Örnek olarak Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro robot süpürge fiyatına bakmak istedik. Bildiğiniz üzere fiyat karşılaştırmaları yapabileceğiniz birçok web sitesi bulabilirsiniz.

6 Eylül 2022 günü 5.639 TL fiyatı olan Xiaomi akıllı robot süpürgenin fiyatı bugün en ucuz 7.399 TL olduğunu görüyoruz. 30 gün geçmeden fiyatının 1.700 TL artması gerçekten çok üzücü bir durum.

Yukarıda sizlere 6 eylül tarihinden bugüne kadar gerçekleşen dolar fiyatlarını ekledik. Sadece yüzde 2 civarında bir artış olmuş. Gel gelelim dolar 1 ay içerisinde yüzde 2 artarken akıllı robot süpürgenin fiyatı % 30 civarında arttığını görüyoruz. 1 ay içerisinde petrol fiyatlarında da bu kadar bir artış olmadı. Kim bu işleri denetleyecek bilmiyoruz ama bu ortantısız zam oranları gerçekten çok derinden etkileyen ve insanı içten içe yıkan bir durum. Sadece akıllı robot süpürgelerde değili tüm teknoloji ürünlerinde de hemen hemen bu zam oranlarını görebilirsiniz. Yaklaşık bir ay sonra baktığımızda bakalım fiyatı nereye kadar çıkacak göreceğiz.