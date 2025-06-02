Bilim ve Teknoloji

Dimensity 9400 kullanılan modeller

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Haziran 2025
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MediaTek Dimensity 9400 yonga setini kullanan telefonlar arasında şu modeller yer alıyor:

Vivo X200

Vivo iQOO Neo 10 Pro

Bu modeller, Dimensity 9400’ün yüksek performansını ve 3 nm teknolojisiyle sağladığı enerji verimliliğini kullanıyor. AnTuTu testlerinde 3 milyon puanı aşan bu yonga seti, özellikle Vivo ve Oppo gibi markaların amiral gemisi cihazlarında tercih ediliyor. Ayrıca, bu işlemci yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekiyor ve oyun performansında 60-120 fps aralığında sonuçlar sunuyor.

Listenin zamanla genişlemesi bekleniyor, çünkü Dimensity 9400 yeni bir yonga seti ve daha fazla üretici tarafından kullanılabilir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji2 Haziran 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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