Dimensity 9400 kullanılan modeller

MediaTek Dimensity 9400 yonga setini kullanan telefonlar arasında şu modeller yer alıyor:

Vivo X200

Vivo iQOO Neo 10 Pro

Bu modeller, Dimensity 9400’ün yüksek performansını ve 3 nm teknolojisiyle sağladığı enerji verimliliğini kullanıyor. AnTuTu testlerinde 3 milyon puanı aşan bu yonga seti, özellikle Vivo ve Oppo gibi markaların amiral gemisi cihazlarında tercih ediliyor. Ayrıca, bu işlemci yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekiyor ve oyun performansında 60-120 fps aralığında sonuçlar sunuyor.

Listenin zamanla genişlemesi bekleniyor, çünkü Dimensity 9400 yeni bir yonga seti ve daha fazla üretici tarafından kullanılabilir.