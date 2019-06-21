Demirdöküm Aden Kombi Arıza Kodları ve Çözümleri

Demirdöküm, uzun yıllardır en çok tercih edilen kombi markalarından birisi olarak bilinmektedir. Teknolojiye çok kolay uyum sağlayan marka, tüketicilerin taleplerini de göz önünde bulundurarak birbirinden farklı özelliklere sahip kombiler üreterek piyasaya sürmektedir. Ürettiği kaliteli kombiler nedeniyle her zaman tercihte ilk sıralarda yer almayı başarmaktadır.

Demirdöküm kombi markasının en çok tercih edilen kombi modellerinden bir tanesi de Aden kombidir. Aden kombi modelleri hem dizayn hem de özellik bakımında dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Ancak kullanıma bağlı olarak ve uzun zaman kullanılmasından dolayı Aden model kombilerde bazı arızalarla karşılaşmak mümkündür. Bu yazımızda size Demirdöküm Aden kombi arıza kodlarını ve çözüm yollarını anlatacağız.

Demirdöküm Aden Kombi F – 0 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun su basıncından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Bu arızanın nedeni, kombinizde yeterli miktarda su bulunmamasıdır. Kombinizin altında bulunan vana yardımı ile eksik olan suyu yerine kolaylıkla doldurabilirsiniz. Demirdöküm Aden kombilerde kombi basınç suyunun 1 – 2 bar aralığında olması gerekmektedir.

Demirdöküm Aden Kombi F – 1 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun aşırı ısı termostatından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Aşırı ısı termostatında meydana gelen arıza nedeni ile kombi ısı ayarını ne kadarda tutması gerektiğini bilemeyecektir. Bu arıza meydana geldiği zaman kombiden asla verim alınamaz. Sorunun giderilmesi için termostatın değiştirilmesi gerekmektedir. Bu arıza ile karşılaştığınız zaman yetkili servisi çağırmalısınız.

Demirdöküm Aden Kombi F – 2 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun sıcak suyun akmasında görevli olan ntc sensöründen kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Ntc sensöründe meydana gelen arıza, kombiden sıcak su kullanılamamasına neden olacaktır. Arızanın giderilmesi için sensörün değiştirilmesi ya da mümkünse tamiri gerekmektedir.

Demirdöküm Aden Kombi F – 4 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun alev alamama olduğunu anlayabilirsiniz. Bu arıza çeşidinde kombiniz düzgün şekilde ateşleme yapmasına rağmen alev alma olayı gerçekleşmeyecektir. Alev alamam sorununa neden olabilecek durumlar; gaz grubunda sorun yaşanması, gaz izolasyonu sorunu ve elektrotta meydana gelmiş bir sorundur. Bu arızanın giderilmesi ve sorunun nereden kaynaklandığının tespit edilebilmesi için yetkili servisle görüşmeniz gerekecektir.

Demirdöküm Aden Kombi F – 5 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun hava akımı ile ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Bu arıza genel olarak baca sensöründen ya da hava prosestatından kaynaklanmaktadır. Arızanın giderilmesi için parça değişikliği gerekebilir. Yetkili servisinizle görüşmelisiniz.

Demirdöküm Aden Kombi F – 6 Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun aynı F-5 arıza kodundaki gibi hava akımından kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Yetkili servisle görüşerek sorunu çözümlemelisiniz.

Demirdöküm Aden Kombi OC Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun hava proses atında olduğunu anlayabilirsiniz. Bu arızada hava protes atı bağlı duruma geçmiştir. Çözümlemek için öncelikle kombiye reset atabilirsiniz. Bu işlemin ardından kombiniz düzelecektir. Eğer arıza devam ediyorsa yetkili servisi çağırmalısınız.

Demirdöküm Aden Kombi CC Arıza Kodu

Kombinizde bu arıza kodunu gördüğünüz zaman sorunun baca sensörü ya da prosestatdan kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Arızanın temel nedeni, sensör ya da prosestanın iptal durumuna geçmesidir. Sorunun çözümü için yetkili servis ile görüşmeniz gerekmektedir.

Kombinizdeki sorun ne olursa olsun müdahale için uzman kişilerden yardım almak en doğrusu olacaktır. Bunun için yetkili servisten mutlaka yardım talebinde bulunmalısınız. Bilginiz olmadan kombinize yapacağınız her yanlış müdahale, kombinin kullanılamaz hale gelmesine neden olacaktır.