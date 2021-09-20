Clio 4 kanister valf arızası çıkınca hemen değiştirmeyin

Renault Clio 4 modellerinde kanister valf arızası alıyorsanız hemen yenisi ile değiştirmeye çalışmayın.

Neden derseniz saniyede şahit olduğumuz bir olayı anlatmak istiyoruz. Bu sorunu yaşayan kullanıcı ile konuştuk ve yaşadığı süreci sizlere anlatmak istedik.

İlk olarak Clio 4 araç sahibi yol bilgisayarında arıza ışığı yandığını söyledi. Daha sonra VAG-COM cihazına bağladığında kanister valfi arızası çıktığını öğrenmiş. Tabi hemen usta parçayı değiştirmiş. Sıfır kanister valfi 280 TL, ustada 200 TL işçilik alarak toplamda 480 TL gibi bir masraf yapıyor.

Usta arabayı çalıştırınca arıza ışığı sönmemiş. Tabi arıza kodu silme işlemi yapılmış. 1 dakika sonra tekrardan arıza ışığı yanmaya başlamış ve mevcut olan arıza devam etmiş.

Ustanın artık benlik bir durumun olmadığını ve bir elektrikçiye yönlendirmiş. Elektrikçi kanister valf cihazı girişinde kablo kopukluğu olduğunu için arızayı verdiğini söylemiş. 50 TL işçilik ve 50 TL malzeme parası ile sorunu 100 TL’ye halletmiş.

Sonuç olarak kanister valfi kolay kolay bozulan bir parça değilmiş. Eğer sizinde başınıza bu sorun gelirse ilk olarak oto elektrikçisine gidiniz.

Not: Arızayı yaşayan kişi motoru ilk çalıştırmada herhangi bir sorun yaşamıyormuş. Genel olarak kanister valfi arızalarında motor çalışmasında birkaç kez tekrarlanması gerekiyormuş.