Clio 4 gösterge kısmından gelen ses

Bildiğiniz üzere ziyaretçilerimizden gelen soruları sitemizde yayınlıyoruz. Gelen sorulara elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eğer çözüm bulamazsak değerli ziyaretçilerimizden de yardımlar bekliyoruz.

Soru: İlk öncelikle merhabalar. Clio 4 araç satın aldım. Gösterge panelinden değişik bir ses geliyor. Sanki bir kurmalı saat gibi bir ses gelmektedir. Özellikle gaz kestiğimde devir göstergesi düşerken ses daha çok net gelmektedir. Bu sorun hakkında bana yardımcı olabilirseniz sevinirim

Cevap: Bu soru geldikten sonra uzun bir araştırma yaptık. Özellikle fun sitelerinde baya bir araştırma yaptık. Daha sonra youtube’da bir video bulduk. Bu video ziyaretçimizin sorduğu sorunun birebir anlatıyor. Video açıklamasına da sorunun cevabını eklemiş. Çözüm olarak Kalorifer klape motoru değiştiği zaman sorun çözüldüğümü yazmış.

Clio 4 Kalorifer Klape motoru fiyatı ne kadar?

İnternetten ufak bir araştırma yaptığımızda Clio 4 kalorifer Klape motoru fiyatı 219 TL olduğunu görüyoruz. İşçilik fiyatları konusunda bilgi bulamadık. Fakat internette değiştirme videoları var. Eğer eliniz yatkınsa deneyebilirsiniz.

Bu sorunu yaşayanlar varsa ve farklı yöntemler deneyerek çözüme ulaşan varsa bize yorum yazarak gönderirse çok memnun oluruz.