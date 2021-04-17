Bilgisayarların fiyatlarını ikiye katlayan ekran kartları

Masaüstü yada Laptop tarzı bir bilgisayar almak istiyorsanız sizi zor bir dönem beklemektedir. Derinlere indikçe kafalar iyice karışıyor. Diyelim bütçeniz 3000 TL, şu özellikte olsun, olmuşken bu da olsun derken bir bakıyorsunuz ve bütçe git gide yükseliyor.

Mesela aynı özelliklerde iki bilgisayara bakıyorsunuz. İki bilgisayar arasında ekran kartı farklılığından dolayı aralarındaki fark 5 bin TL gibi fiyatları bulmaktadır. Bilgisayarın en pahalı parçalarından biri kesinlikle ekran kartıdır.

Sizlere ufak örnekler vermek istiyoruz. Aşağıdaki fiyatlar sadece ekran kartının fiyatı olduğunu hatırlatmak istedik.

MSI NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GT OC 4 GB 128 Bit GDDR5 Ekran Kartı fiyatı: 2.599 TL

MSI NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4 GB 128 Bit GDDR5 ekran kartı fiyatı: 4.999 TL

MSI NVIDIA GeForce GTX 1050 TI Gaming X 4G 4GB 128 bit GDDR5 DX(12) PCI-E 3.0 Ekran Kartı fiyatı: 5.699 TL

MSI GTX1050 GAMING X 2G 2GB Nvidia GTX1050 DDR5 128bit HDMI DVI/DP 16x Ekran Kartı fiyatı 10.999 TL

Gördüğünüz gibi yukarıdaki ekran kartı modellerinin hepsi 4 GB’dır. Ama aralarındaki bazı farklılıklarından dolayı bile fiyatlar ikiye katlanmaktadır.

Diyeceksiniz bir sürü bilgisayar var 4 GB ekran kartları var. Fiyatları da çok ucuz. Ama her 4 GB ekran kartı aynı performansı vermemektedir. Mesela bir ekran kartı modeli 4 GB ve fiyatı 999 TL’dir.

Yukarıda verdiğimiz ekran kartı modelleri oyun bilgisayarlarında kullanılmaktadır. En iyi FPS oranlarını ve oyunlardaki en yüksek grafik çözünürlüklerinde oynayabilirsiniz.

Diğer fiyatı düşük 4 GB ekran kartı modellerinde ise düşük grafik ayarlarında oynarsınız.