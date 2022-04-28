Bilgisayarımdaki Fanların Hızı Ne Kadar Olmalı?

Bilgisayarlarımızda ağır işler yaparken ya da oyun oynarken normal olarak ısısı artmakta ve buna paralel olarak bilgisayarlarımız fanlarını yüksek devirde çalıştırmakta, başka bir deyişle RPM değerini yükseltmekte. Peki hiç fanların çalışması için ideal hız nedir?

Fanların Çalışması İçin İdeal Hız Nedir?

Öncelikle bu sorunun cevabı sizin kulaklarınızın hassaslığına, bu konuyu ne kadar umursadığınıza ve fanların kalitesine göre değişebilmekte. Çünkü her ne kadar fanlar yüksek devirde çalıştığında rahatsız edici bir ses çıkarsa da fanlar yüksek devirde çalışmaya elverişli üretildiği için fana uzun vadede vereceği hasar hariç bir zararı olmayacaktır.

Kısacası bir fan 2500 RPM hızında çalışıyor ise bunun bir zararını görmezsiniz fakat eğer bu konuda takıntılı biriyseniz sesi sizi rahatsız edebilir. Örneğin genelde 2000 RPM üstü hızlar gürültülü olarak kabul edilir. Fakat daha önce de dediğimiz gibi bunun eğer düzgün bir kablolama yapıldıysa hiçbir donanıma zararı yoktur aksine faydası vardır. Çünkü aksi takdirde bilgisayarınız donanımlara verdiği gücü kısar bu da performansta gözle görülür düşüş sağlar.

Ayrıca fanların büyüklüğü de bu konuda çok önemli. Büyük fanlar daha rahatsız etmeyen bir ses çıkartırken küçük fanlar daha tiz ses çıkartırlar ve rahatsız edici olabilirler. Örneğin 2000 RPM’de küçük bir fan rahatsız edici olurken büyük bir fan hiç rahatsız etmeyebilir.

Fan Hızı Düşürmek İçin Ne Yapmalı?

Fan hızlarını düşürmek için birçok yöntem var fakat hepsi çok verimli değil. Örneğin bilgisayar ısındığı halde fan hızını yazılımlar yardımıyla düşürürseniz kesinlikle performans düşüşü olacaktır. Fan hızlarının düşürülmesinin en iyi yolu bilgisayarın soğutma bakımını yapmaktan geçer. İşe fanları ve kasanın içini temizlemekten başlayabilirsiniz. Daha da sonuç alamazsanız termal macun değişmeyi düşünebilirsiniz.

RPM Nedir?

RPM “Revolutions per minute”in kısaltmasından oluşur. “Dakikadaki devir sayısı” anlamına gelir. Yani 2000 RPM ile çalışan bir fanın dakikada 2000 kez döndüğünü söyleyebiliriz.