Asus monitör 180 hz yapma (HDMI kablo ile olmaz)

kabloları, yüksek yenileme hızlarını destekler. HDMI kabloları genellikle 60Hz ile sınırlı olabilir, bu yüzden monitörünüzün teknik özelliklerini kontrol edin.

kabloları, yüksek yenileme hızlarını destekler. HDMI kabloları genellikle 60Hz ile sınırlı olabilir, bu yüzden monitörünüzün teknik özelliklerini kontrol edin.