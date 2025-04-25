Bilim ve Teknoloji
Asus monitör 180 hz yapma (HDMI kablo ile olmaz)
ASUS monitörünüzün yenileme hızını (Hz) ayarlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Bu işlem, monitörünüzün desteklediği maksimum yenileme hızına ulaşmanızı sağlar ve özellikle oyun oynarken daha akıcı bir deneyim sunar. İşte adım adım rehber:
1. Windows Ayarları Üzerinden Yenileme Hızını Değiştirme
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Masaüstünde sağ tıklayın ve “Görüntü ayarları“ seçeneğini seçin.
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Görüntü ayarları penceresinde aşağı kaydırarak “Gelişmiş görüntü ayarları“ bağlantısına tıklayın.
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Monitör sekmesine gidin ve “Ekran yenileme hızı“ açılır menüsünden monitörünüzün desteklediği yenileme hızını (ör. 120Hz, 144Hz, 165Hz) seçin.
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Uygula butonuna tıklayın. Ekranda bir onay istemi çıkarsa, yeni ayarları kabul etmek için “Değişiklikleri koru“ seçeneğini seçin.
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Eğer istediğiniz yenileme hızı görünmüyorsa, monitörünüzün kullanım kılavuzundaki “Desteklenen Zamanlama Listesi“ni kontrol edin.
Doğru Kablo ve Bağlantı Türünü Kullanma
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DisplayPort veya Dual-Link DVI-D kabloları, yüksek yenileme hızlarını destekler. HDMI kabloları genellikle 60Hz ile sınırlı olabilir, bu yüzden monitörünüzün teknik özelliklerini kontrol edin.
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Monitörle birlikte gelen kabloyu kullanmak genellikle iyi bir başlangıçtır, ancak düşük kaliteli kablolar 144Hz gibi yüksek yenileme hızlarında sorun çıkarabilir. Daha yüksek kaliteli bir DisplayPort kablosu (ör. DisplayPort 1.2 veya 1.4) kullanmayı düşünün