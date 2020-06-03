Araba ışıkları ve trafik ışık izleri fotoğraf çekimi

Trafik ışıklarının izlerinin fotoğrafını çekmek ayrı bir güzellik ve heyecan katmaktadır.

Işık resim modu her telefonda maalesef bulunmuyor. Bu özelliğe sahip kameralı telefonlarda ışık resmi modu çok kullanılmaktadır. Özellikle gece arabaların oluşturduğu ışık izlerini internette hayranlıkla izlenir.

Honor 10 Lite modelinde ışık resmi modu yer almaktadır.

Işık resmi modu, ışık izlerinin uzun pozlamalı çekimini yapmak için otomatik olarak yavaş poz süresine ayarlanır. Bu mod kelimelerle ifade edilemeyecek kalitede nefes kesici fotoğraflar üretir.

Işık resmi modu, farklı nesneler ve ışık koşulları için dört yaratıcı çekim modu sunmaktadır:

Trafik izleri: Gece arabaların oluşturduğu ışık izlerini yakalar.

Işık graffiti: Zayıf ışık koşullarında hareketli bir ışık kaynağının oluşturduğu izleri yakalar.

İpeksi su: Şelaleler ve akan suyun ipeksi yumuşaklıktaki fotoğrafları çeker.

Yıldız izleri: Gece gökyüzündeki yıldız izlerinin büyüleyici fotoğrafları çeker.

Şehrin Işıklarını Yakalamak için Arka Lamba İzleri’ni Kullanın

Arka lamba izleri, geceleri arabaların stop lambalarının sanatsal fotoğraflar çekmenizi sağlar.

En iyi sonuçları almak için belli bir mesafeden ve öznenizin biraz üzerinden çekim yapın. Araba farlarının doğrudan kameraya bakmadığından emin olun çünkü bu görselde aşırı pozlamaya

neden olabilir. Pozlama sırasında hareket etmemesi için cihazınızı bir tripod veya sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.

Kamera > Diğer > Işık resmi > Trafik izleri menüsünü açın bölümüne gidin. Cihazınızı sabit tutun ve ardından çekime başlayınız.