AMD Radeon RX 6800 FurMark test sonuçları

AMD Radeon RX 6800 grafik kartının FurMark testinde elde edilebilecek değerler, kartın performansını ve soğutma kapasitesini göstermek için kullanılır. FurMark, grafik kartlarının stres testleri için yaygın olarak kullanılan bir yazılımdır. Aşağıda RX 6800 için tipik FurMark değerlerine dair genel bilgiler bulunmaktadır:

RX 6800 FurMark Test Sonuçları

Çerçeve Hızı (FPS) : 1080p ve 1440p çözünürlükte 100-150 FPS arasında olabilir. 4K çözünürlükte ise bu değer 30-60 FPS arasında değişebilir.

: 1080p ve 1440p çözünürlükte 100-150 FPS arasında olabilir. 4K çözünürlükte ise bu değer 30-60 FPS arasında değişebilir. GPU Sıcaklığı : FurMark gibi yoğun yük altında sıcaklıklar genellikle 70-80 °C arasında değişir. İyi bir soğutma çözümüyle 75 °C’nin altında kalabilir.

: FurMark gibi yoğun yük altında sıcaklıklar genellikle 70-80 °C arasında değişir. İyi bir soğutma çözümüyle 75 °C’nin altında kalabilir. Güç Tüketimi : RX 6800, FurMark testi sırasında yaklaşık 200-250 watt güç tüketebilir.

: RX 6800, FurMark testi sırasında yaklaşık 200-250 watt güç tüketebilir. Yük Kullanımı: GPU kullanımı genellikle %95-100 arasında olur. Bu, kartın tam kapasiteyle çalıştığını gösterir.

Notlar

Soğutma Çözümü : Farklı marka ve model RX 6800 kartları, farklı soğutma çözümlerine sahip olduğu için sıcaklık ve ses seviyeleri değişiklik gösterebilir.

: Farklı marka ve model RX 6800 kartları, farklı soğutma çözümlerine sahip olduğu için sıcaklık ve ses seviyeleri değişiklik gösterebilir. Sistem Yapılandırması: Test sonuçları, sistemin diğer bileşenlerine, soğutma sistemine, BIOS ayarlarına ve kullanılan sürücülere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

FurMark sonuçları, bir grafik kartının maksimum performansını ve sıcaklık toleransını değerlendirmek için iyi bir göstergedir. Ancak, günlük kullanımda bu tür aşırı yüklenmelerden kaçınılması önerilir, çünkü uzun süreli yüksek sıcaklıklar donanımın ömrünü kısaltabilir